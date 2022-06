Jugendliche wird im Forum Allgäu in Kempten von Unbekannten geschlagen

Unbekannte sollen einer 17-Jährigen in einem Drogeriemarkt im Forum Allgäu in Kempten ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

09.06.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Im Forum Allgäu in Kempten sollen Unbekannte eine Jugendliche am Mittwochabend geschlagen haben. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, war die 17-Jährige gegen 19.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in dem Einkaufszentrum, als ihr zwei noch Unbekannte offenbar ins Gesicht schlugen. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes verwies die Täter des Ladens. Die 17-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei Kempten.

Jugendliche im Forum Allgäu in Kempten geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Ein Mann, etwa 1,75 Meter groß, kurze Haare; Er trug eine Brille, ein weiß gestreiftes T-Shirt mit Logo und eine dunkle Jeans.

Eine Frau, etwa 1,55 Meter groß; Sie trug ein türkises T-Shirt und eine hellgraue Jeans. Ihre langen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Beide sollen etwa 35 Jahre alt sein. Sie hatten einen Kinderwagen und zwei Kinder dabei.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.

Lesen Sie auch

Zeugen gesucht Mann onaniert mit heruntergelassener Hose vor zwei jungen Frauen in Lindau

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".