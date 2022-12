Mädchen stürzt und verletzt sich im Bus - Polizei Kempten sucht Zeugen

In Kempten ist ein Kind (11) in einem Linienbus gestürzt, als der Fahrer abbremsen musste. Zwei Frauen halfen dem verletzten Mädchen, die Polizei sucht sie.

14.12.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Der Unfall in dem Linienbus in Kempten ereignete sich laut Polizei am Montagnachmittag (12.12.2022) gegen 16 Uhr. Das elfjährige Mädchen war in dem Bus auf dem Weg nach Hause von der Schule, als der Busfahrer "plötzlich stärker" abbremste. Das Kind fiel hin und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zwei Frauen in dem Bus kümmerten sich um das Mädchen, das an der nächsten Haltestelle ausstieg. Bei der nachträglichen Unfallaufnahme konnten die Beamten den Unfallhergang und den genaue Ort nicht bestimmen.

Sturz in Kemptener Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Zeugen - insbesondere die beiden Frauen aus dem Bus - werden deshalb gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 zu melden.

