Zwei Kinder blockieren den Notruf, indem sie von einer Telefonzelle in Kempten aus anrufen. Die Polizei erwischt sie schließlich.

18.05.2021 | Stand: 14:22 Uhr

Zwei Kinder haben am Montag zweimal hintereinander den Notruf gewählt und so die Telefonverbindungen blockiert. Dafür riefen sie von einer Telefonzelle in Kempten aus an. Die Polizei machte sich auf die Suche nach ihnen.

Polizei Kempten bringt Kinder nach Belehrung zu Eltern

Die Beamten fanden den 13- und den 11-Jährigen. Die zwei Buben kamen nach einer Belehrung wieder zurück zu ihren Eltern.

