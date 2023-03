"Letzte Generation": Aktivisten blockieren Straße vor dem Forum Allgäu in Kempten

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben heute Morgen vor dem Forum Allgäu in Kempten erneut einen Protest gestartet. Die Polizei ist vor Ort.

22.03.2023 | Stand: 08:13 Uhr

In Kempten hat die "Letzte Generation" heute am Mittwochmorgen (23. März) erneut eine Protestaktion gestartet. Unser Reporter vor Ort berichtet von vier Personen, die gegen 7.30 Uhr vor dem "Forum Allgäu" die Straße blockierten.

Zwei von ihnen hätten sich vor dem Einkaufszentrum "Forum Allgäu" in der Kemptener Bahnhofsstraße auf den Asphalt geklebt, zwei weitere sollen ebenfalls auf der Straße sitzen.

"Letzte Generation": Aktivisten kleben sich am Mittwoch vor Forum Allgäu in Kempten fest

Die Fahrbahn in beide Richtungen sei blockiert. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Polizei ist vor Ort.

Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Mittwochmorgen (22.3.2023) beide Fahrtrichtungen vor dem Forum Allgäu in Kempten blockiert. Bild: Benjamin Liss

In den vergangenen Wochen kam es im Kemptener Stadtgebiet vermehrt zu solchen Aktionen: Am 20. Februar hatten sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf der A7-Abfahrt bei Kempten festgeklebt. Die Polizei räumte die Fahrbahn. Auch auf der Bahnhofsstraße gab es Anfang Februar eine Aktion.

Am 1. März blockierten fünf Personen die B12 und den Berliner Platz in Höhe des McDonalds in Kempten.