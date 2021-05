Kempten nimmt Corona-Lockerungen zurück - ab wann neue Regeln gelten

Der Inzidenzwert ist zu hoch. Die Stadt Kempten nimmt die Öffnungsschritte zurück. Welche Regeln nun wann gelten.

24.05.2021 | Stand: 08:18 Uhr

Zum dritten Tag hintereinander liegt der Inzidenzwert in Kempten über dem Grenzwert 100. An diesem Pfingstmontag ist nun also klar: Die Lockerungen für Kemptenerinnen und Kemptener müssen zurückgenommen werden. Doch was gilt nun ab wann? Unsere Regel-Übersicht.

Wann gelten die neuen Regeln in Kempten?

Liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Kempten drei Tage in Folge über dem Wert von 100, gelten die strengeren Regeln automatisch nach zwei Tagen. Das teilte die Stadt Kempten mit. Das heißt: Ab kommenden Mittwoch, 26. Mai, muss zum Beispiel die Außengastronomie schließen. Auch die Ausgangssperre tritt wieder in Kraft.

Welche Regeln gelten in Kempten ab Mittwoch?

Treffen: Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet.

In Kempten gibt es wieder eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt oder nur noch aus triftigen Gründen erlaubt (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassigehen mit dem Hund). Joggen nach 22 Uhr ist in Schulen: Die Schüler dieser Klassen dürfen nur am Unterricht teilnehmen, wenn sie zweimal pro Woche einen Corona-Schnelltest machen. In der Jahrgangsstufe 1 bis 4 der Grundschulstufe, den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in sonstigen Abschlussklassen findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht, statt. im Übrigen findet Distanzunterricht statt.

Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen an. Fort- und Weiterbildungen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt. Einzelhandel: Einkaufen mit Terminbuchung ("Click and Meet") ist ab 4. Mai in Kempten wieder möglich. Voraussetzung dafür ist, dass Kundinnen und Kunden einen negativen Corona-Test (höchstens 24 Stunden alt) vorweisen können. Wer seit 15 Tagen vollständig gegen gegen Covid-19 geimpft ist (Erst- und Zweitimpfung), braucht keinen Test, ebenso wie Kinder unter sechs Jahren. Geöffnet bleiben wie bisher: alle Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Lieferdienste (Lebensmittel), Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker. Gartenmärkte, Blumenhändler, Buchhandlungen und Ladengeschäfte von Handwerkern dürfen öffen. Friseure: Friseure und Fußpflege-Studios bleiben weiterhin offen. Neu ist: Die Kunden und Dienstleister müssen FFP2-Maske tragen. Kunden müssen zudem einen maximal 24 Stunden alten negativen Test vorlegen. Es sei denn, sie sind geimpft.

Musikunterricht: Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist bei einer „Notbremse“ untersagt.

Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist bei einer „Notbremse“ untersagt. Freizeit: Museen und Kulturstätten bleiben geschlossen. Tiergärten und botanische Gärten unter freiem Himmel öffnen.

Museen und Kulturstätten bleiben geschlossen. Tiergärten und botanische Gärten unter freiem Himmel öffnen. Sport: Kontaktfreier Sport ist mit einer weiteren haushaltsfremden Person oder Angehörigen des eigenen Hausstands unter der Einhaltung der Hygiene-Regeln erlaubt. Sport in Gruppen ist untersagt. Bei Kindern gilt eine Obergrenze von fünf.

Kontaktfreier Sport ist mit einer weiteren haushaltsfremden Person oder Angehörigen des eigenen Hausstands unter der Einhaltung der Hygiene-Regeln erlaubt. Sport in Gruppen ist untersagt. Bei Kindern gilt eine Obergrenze von fünf. Beerdigungen: An Veranstaltungen anlässlich von Todesfällen - etwa Beerdigungen - dürfen maximal 30 Menschen teilnehmen.

An Veranstaltungen anlässlich von Todesfällen - etwa Beerdigungen - dürfen maximal 30 Menschen teilnehmen. FFP2-Maskenpflicht: Anders als im Bundesinfektionsschutzgesetz, reicht in Bayern eine einfache OP-Maske weiterhin nicht als Alternative zur FFP2-Maske. FFP2-Maskenpflicht herrscht in Bayern weiterhin im öffentlichen Nahverkehr, in Läden sowie in Synagogen, Moscheen oder Kirchen.

Außengastronomie und Hotels: Wann sind wieder Lockerungen möglich?

Die Kemptener und Kemptenerinnen müssen nun warten. Lockerungen sind erst wieder möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage lang stabil unter dem Wert 100 liegt, teilt die Stadt mit. Lesen Sie auch: Tourismus im Allgäu kommt wieder auf Tour: Das sagen Urlauber und Gastgeber

Alles zur Corona-Krise im Allgäu und in der Welt in unserem Newsblog.

