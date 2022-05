In Kempten hat die Polizei einen 36-Jährigen festgenommen, der mehrere Personen mit einem Pfefferspray attackiert haben soll. Ein Beamter wurde dabei verletzt.

16.05.2022 | Stand: 14:38 Uhr

Am Sonntagabend hat ein 39-jähriger Mann in Kempten mutmaßlich mehrere Personen mit einem Pfefferspray attackiert und in einem Hof randaliert. Außerdem griff er laut Angaben der Polizei bei seiner Festnahme mehrere Polizeibeamte an.

Mann greift Polizisten bei Festnahme in Kempten an

Die Polizei Kempten war am Dienstagabend zu einem Mehrfamilienhaus im Norden der Stadt gerufen worden. Laut Anrufer hätte ein Mann dort ohne ersichtlichen Grund im Hof des Hauses randaliert, gegen ein Auto getreten und mehrere Anwohner mit Pfefferspray attackiert. Vor Ort nahmen die Beamten den 39-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest. Dieser wehrte sich laut Angaben der Polizei jedoch und griff die Beamten an. Einer von ihnen wurden mehrmals vom Hund des 39-Jährigen gebissen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden und war danach nicht mehr dienstfähig.

Nach Festnahme: Polizei findet Marihuana

In der Wohnung des Tatverdächtigen wurde laut Polizei außerdem eine erhebliche Menge an Marihuana gefunden. Der 39-jährige Beschuldigte musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

