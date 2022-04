Jugendliche sollen Mann von Fahrrad gestoßen und ihn mit Flasche verletzt haben

Die nächtliche Begegnung mit einer Gruppe Jugendlicher endete am Montag für einen Radfahrer mit einer Verletzung. Die Polizei Kempten ermittelt.

12.04.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Plötzlich sei er von einem von ihnen angegriffen worden: in Kempten sucht die Polizei nach einer Gruppe Jugendlicher, die offenbar einen Mann verletzt haben. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall am Montagabend gegen 22 Uhr. Dort fuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer im Lerpscherweg, als sich ihm eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher in den Weg stellte, so die Polizei.

Zeugen in Kempten gesucht: Jugendliche greifen 41-Jährigen an

Wie der Mann laut den Beamten berichtet, soll er von einem der Jugendlichen plötzlich vom Fahrrad gestoßen worden, sodass er stürzte. Im folgenden Handgemenge habe ein anderer Jugendlicher den Radfahrer mit einem Flaschen-Stoß am Kinn getroffen und ihn dabei leicht verletzt. Anschließend flohen sie.

Was der Grund für die Auseinandersetzung war, wissen die Beamten bislang nicht. Sie ermitteln nun zum Auslöser des Streits sowie zur Identität der Jugendlichen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Kemptener Polizei unter der 0831/9909-2140 zu melden. Mehr Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.