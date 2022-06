Streit um den Mobilfunk in Kempten: Eine Bürgerinitiative will den 5G-Ausbau aufschieben und findet deutliche Worte gegenüber OB Kiechle. Der Stadtrat kontert.

04.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

An Handys und mobiler Datenübertragung scheiden sich die Geister. Geht es nach der „Mobilfunk Bürgerinitiative Kempten“, soll der Stadtrat ein Moratorium zum 5G-Ausbau beschließen, ihn also aufschieben. Tatsächlich aber hat Kempten – alle Anbieter zusammengenommen – bereits fast flächendeckend eine grundlegende 5G-Abdeckung für schnellen Datenverkehr. Zu sehen ist das in einer Karte der Bundesnetzagentur.

