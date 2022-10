"Wo ist denn da der Sinn?": Neue Wochenmarktregel spaltet Gemüter

Die Einbahnregel, die testweise auf dem Residenz- und Hildegardplatz gilt, spaltet bei Besuchern und Händlern die Gemüter. Es gibt einen Kompromissvorschlag

24.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Klassische Szene während des Wochenmarkts am Residenz- und Hildegardplatz: Ein Auto bleibt auf der Straße stehen, weil der Fahrer auf einen Parkplatz wartet. Der Hintermann überholt, dann kommt ihm ein Auto entgegen. Mittendurch schlängeln sich Radler und Fußgänger. Mit der neuen Einbahnregelung, die Autos während der Marktzeiten nur die Durchfahrt vom Stift in Richtung Galeria Kaufhof erlaubt, will die Stadt erreichen, dass solche Situationen der Vergangenheit angehören. Bei Händlern und Besuchern spaltet die Neuerung die Gemüter. (Hier lesen Sie: Tafel in Kempten: Bedürftige kämen ohne die Läden nicht über die Runden)

