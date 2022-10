Zwei Polizeibeamte bei Einsätzen in Kempten leicht verletzt

Zwei Polizeibeamte sind am Dienstag bei Einsätzen in Kempten leicht verletzt worden.

Gleich bei zwei Einsätzen sind Polizeibeamte des Präsidiums Kempten am Dienstag angegriffen und jeweils leicht verletzt worden. Zuerst wollten die Beamten laut Polizei am Nachmittag eine betrunkene 48-Jährige in eine Klinik bringen, um ihren Gesundheitszustand abklären zu lassen. Die Frau sei aber aggressiv geworden, leistete erheblichen Widerstand, als die Polizisten sie fixieren wollten und trat einer Beamtin gegen den Oberschenkel.

Polizistin und Polizist in Kempten bei Einsätzen angegriffen

Der zweite Vorfall ereigente sich noch am selben Tag gegen Abend. Die Polizei wurde zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer 20-Jährigen und ihrer Mutter gerufen. Die Tochter sei zuvor auf die Mutter losgegangen und anschließend geflohen. Durch die eingeleitete Fahndung konnten die Beamten die junge Frau schnell ausfindig machen. Bevor die Polizisten sie aber kontrollieren konnten, warf sie unvermittelt eine Hochleistungsbatterie nach einem der Beamten und traf ihn am Ohr.

Beide angegriffenen Beamten konnnten den Dienst laut Polizei fortführen. Gegen die Täterinnen hat die Polizei Kempten Strafverfahren wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

