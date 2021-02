Angeblich bewaffneter Mann löst Großeinsatz in Kempten aus

Die Polizei hat in der Innenstadt von Kempten nach einem offenbar bewaffneten Mann gesucht - ohne Erfolg.

19.02.2021 | Stand: 11:36 Uhr

In Kempten hat es am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, rief ein Anwohner bei der Polizei an und sagte ihnen, dass offenbar ein Mann mit einer Pistole durch die Innenstadt laufe.

Mehrere Streifenbesatzungen suchten nach dem Mann

Mehrere Streifenbesatzungen und Unterstützungskräfte der umliegenden Dienststellen suchten in der Innenstadt nach dem Mann. Dabei wurden mehrere Personen, die auf die Beschreibung zutrafen, kontrolliert. Die Kontrollen verliefen laut Polizei jedoch negativ, bei keiner der Kontrollen wurde eine Waffe oder ein waffenähnlicher Gegenstand gefunden.

Fahndung erfolglos eingestellt

Da die Beamten nicht mehr über den Aufenthaltsort oder die Identität des Mannes wussten und keine weiteren Mitteilungen bei der Polizei gemacht wurden, wurde die Fahnung schließlich eingestellt. Laut dem Sprecher Polizei beobachtete der Anrufer den angeblich bewaffneten Mann aus dem ersten Stock eines Wohnhauses. Er könnte sich deshalb vielleicht geirrt haben.

