Polizeikontrolle in Sankt Mang eskaliert - Polizistin leicht verletzt

Eine Polizeistreife greift vier Personen in Kempten Sankt Mang auf. Ein Mann flüchtet, die drei anderen werden handgreiflich und verletzten eine Polizistin.

31.03.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Eine Polizeikontrolle in Kempten ist am späten Dienstagabend eskaliert. Die Polizei stieß auf einer Streifenfahrt auf vier Personen vor einem Wohnhaus in Kempten Sankt Mang.

Infektionsschutzgesetz: Polizei in Kempten kontrolliert Corona-Regeln

Die Polizeibeamten kontrollierten die vier Personen wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Ein Mann flüchtete sofort als er den Streifenwagen sah und ließ seine drei Freunde zurück. Die übriggebliebenen zwei Männer und eine Frau wehrten sich gegen die Kontrolle. Sie beleidigten die Beamten und verhielten sich laut Polizei unkooperativ.

Lage eskaliert: Kontrolle in Kempten endet in Gewahrsam

Sie verweigerten die Herausgabe ihrer Personalien. Ein 22-Jähriger versuchte, der Kontrolle zu entwischen und wurde von einem Polizisten festgehalten. Daraufhin griffen der 22-jährige Mann und die 44-jährige Frau die Polizeibeamten an und wurden handgreiflich. Mit Pfefferspray und Schlagstock wehrten sich die Beamten und nahmen die drei Personen in Gewahrsam. Eine Polizistin wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

