Prostituierte lenkt Freier in Kempten ab - Kumpanin hebt währenddessen mit seiner EC-Karte Geld ab

In Kempten hat eine Prostituierte einen Freier mit Hilfe einer Bekannten wohl um 1.800 Euro betrogen. Die Frau wurde bereits gesucht. Die Polizei nahm sie fest.

17.03.2021 | Stand: 12:52 Uhr

Beide Frauen sind in Untersuchungshaft. Zuvor hatten die Polizei-Ermittler in Kempten einen vagen Hinweis auf den Aufenthalt der Gesuchten und ihrer Bekannten bekommen. Sofort nahmen sie ihre Ermittlungen auf und wurden fündig.

Tatsächlich gingen die beiden Frauen in einem kurzzeitig angemieteten Zimmer der unerlaubten Prostitution nach, die sie im Internet beworben hatten. In mindestens einem Fall hatten sie kurz vor der Festnahme einen Freier bedient. Ihn hatten sie gebeten, seine EC-Karte in ein vermeintliches Lesegerät zu stecken, seine Geheimzahl einzugeben und somit die Leistung zu bezahlen. Tatsächlich handelte es sich aber um ein Tablet, welches offenbar die eingegebene Zahl nur abgriff.

Prostituierte betrügen Freier in Kempten um vierstellige Summe

Während eine der Frauen den Freier mit der versprochenen Dienstleistung ablenkte, ging die andere mit dessen EC-Karte und der illegal abgegriffenen Geheimzahl zu einem Bankautomaten in der Nähe.

Dass sie dort 1.800 Euro abhob, fiel dem Mann im Anschluss auf, als er online seinen Kontostand checkte. Er informierte die Polizei, die zu diesem Zeitpunkt die Ermittlungen nach den Hinweisen bereits aufgenommen und neben kleinen Mengen Marihuana unter anderem das Tablet und über 1.800 Euro Bargeld sichergestellt hatte.

Polizei: Prostituierte fielen schon zuvor auf

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurden beide Frauen am vergangenen Wochenende der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Neu-Ulm vorgeführt. Sie ordnete Untersuchungshaft an. Die Frauen befinden sich nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Eine der beiden Frauen war im Bundesgebiet bereits mit ähnlichen Delikten aufgefallen. Deshalb gab es schon einen Untersuchungshaftbefehl. Sie soll betrügerisch mehrere Tausend Euro von Freiern ergattert haben, teilt die Polizei mit.

Gegen beide Frauen laufen nun Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Betrugs, Ausübung der verbotenen Prostitution und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Daneben werden auch die Verstöße gegen das Corona-Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht.

Sollten weitere Freier von den beiden Frauen betrogen worden sein, sollen diese sich unter der Rufnummer (0831) 9909-0 bei der Kriminalpolizei Kempten melden.