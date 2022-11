Fahrspur gewechselt: Radfahrer übersieht Auto und stürzt

In Kempten ist ein 85-jähriger Radfahrer beim Spurwechseln mit einem Auto kollidiert. Dabei stürzte er und verletzte sich am Kopf.

29.11.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kempten hat sich am Montag ein 85-jähriger Radfahrer verletzt. Laut Angaben der Polizei fuhr der 85-Jährige am Mittag mit seinem Fahrrad auf dem Schumacherring in Richtung Berliner Platz. Kurz vor der Kreuzung zur Lenzfrieder Straße wollte er auf den linken Fahrstreifen wechseln, um an der Kreuzung weiter geradeaus zu fahren.

Kempten: Fahrradfahrer übersieht Auto und stürzt

Dabei übersah er laut Polizei ein Auto, das sich bereits auf dem Fahrstreifen befand, und kollidierte mit dessen rechter Fahrzeugseite. Der 85-Jährige stürzte von seinem Fahrrad und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Er kam in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben zog sich der Mann nach aktuellem Kenntnisstand eine Platzwunde am Kopf zu. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.