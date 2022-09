Herbstzeit ist Pilzzeit im Allgäu: Was beim Sammeln und Zubereiten zu beachten ist

Reiner Konefka hat eine Leidenschaft: Pilze. Nach vielen Fortbildungen wurde er Pilz-Sachverständiger. Was er für die Suche rät – und ein Pilz-Rezept.

16.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Unsere Nachbarn – wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan? „Unsere Nachbarn“ ist Thema dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen. Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Art und Weise zu gestalten wissen. Heute: Pilzsachverständiger Reiner Konefka.

Der Herbst ist Hauptsaison für Pilzfreunde. Einer von ihnen ist Reiner Konefka. Der gebürtige Berliner ist Pilzsachverständiger für die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM). Seit seinem Umzug nach Kempten folgt er nun im Allgäu seiner Leidenschaft.

Giftig? Genießbar? Oder Leckerbissen? Der Pilz-Sachverständige aus Kempten weiß es

Hauptberuflich arbeitet Konefka als Heilpädagoge und Traumataberater. Sein Hobby, das er vor 35 Jahren für sich entdeckte, hat sich im Laufe der Zeit zu einer Berufung entwickelt. Nach etlichen Lehrgängen und Schulungen erlangte er erst den Titel des Pilzberaters und schließlich des Pilzsachverständigen. Dafür besuche er nach wie vor regelmäßig Fortbildungen, sagt Konefka.

Vor zwei Jahren hat es ihn nach Kempten verschlagen. Auch in seiner neuen Heimat möchte Konefka sein Wissen vermitteln. Daher bietet er kostenlose Pilzberatung an und steht mit seinem Wissen zur Seite, ,,falls doch mal ein unbekannter Pilz verspeist wird und die Betroffenen sich unsicher sind, ob der Pilz giftig ist oder nicht“. Außerdem veranstaltet er Wanderungen, Schulungen und Vorträge.

Laut Konefka gibt es viele Faktoren, die bei der Suche und Zubereitung von Pilzen zu beachten sind. Das reiche von der Unterscheidung der Pilzarten bis hin zur richtigen Temperatur für die Zubereitung.

Pilzsuche im Allgäu: Ein Sachverständiger aus Berlin hilft

,,Auch den Ort, an dem man einen Pilz findet, sollte man berücksichtigen. Wenn eine Autobahn in der Nähe ist, reichert ein essbarer Waldchampignon Schwermetalle an und wird dadurch zu einem Gesundheitsrisiko“, erklärt Konefka und rät, eher abseits von Straßen sowie dicht bewohnten oder bewirtschafteten Orten zu suchen. Die Jahreszeiten wirken sich laut Konefka ebenfalls aus: Im Frühjahr finde man Pilze in parkähnlichen Landschaften, im Herbst hingegen in lichten Nadel- und Laubwäldern.

Auch die Folgen des Klimawandels müssten berücksichtigt werden: ,,Durch die Veränderung des Klimas wird es nicht weniger Pilze geben, sondern es wird andere Pilze geben, die wir hier weder kennen noch erwarten und deren Giftigkeit auch Pilzkennern unbekannt sein wird.“

Dringend warnen will der Sachverständige vor der Verwendung von Pilz-Apps. Stattdessen empfehle er, in aktuelle Fachbücher zu investieren.

Kontakt unter www.pilzfieber.de

Rezept-Tipp: "Opas Rührei" mit Allgäuer Pilzen

Die Kemptener Foodstylistin Petra Olivia Nosalova empfiehlt:

Zutaten: 1 EL Sonnenblumenöl, 1 Schalotte, 2 Knoblauchzehen, 1 EL Gemüsebrühe, 5 Mittelgroße Steinpilze, 5 Eier, 1 EL Majoran, 1 EL Butter, Salz und Pfeffer zum abschmecken, 1 TL Joghurt bei Bedarf.

Zubereitung: Schalotte in kleinen Würfeln auf mittlerer Hitze mit Öl glasig anbraten. Anschließend Steinpilze in feinen Scheiben dazugeben und 10 bis 15 Minuten auf mittlerer Hitze braten, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Die Masse mit Gemüsebrühe würzen, anschließend die Temperatur auf die niedrigste Stufe stellen. Eier mit Butter und Majoran dazugeben und rühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Auf getoastetem Sauerteigbrot servieren. Für etwas Pep wird Joghurt unter die Rühreimasse gegeben.