Falscher Alarm in Kempten: Polizei durchsucht Mann wegen "Schusswaffe"

Am Montag ist die Polizei in Kempten wegen einem offenbar bewaffneten Mann in Alarm versetzt worden. Es war aber keine Schusswaffe, die der Mann bei sich trug.

07.12.2021 | Stand: 13:42 Uhr

In Kempten hat die Polizei einen Mann des Waffenbesitzes verdächtigt. Wie die Beamten mitteilten, wurden sie am Montagabend über einen Mann informiert, der eine Schusswaffe bei sich tragen würde. Die Polizei traf den offenbar Bewaffneten in der Bahnhofstraße an.

Polizei fesselt und durchsucht offenbar bewaffneten Mann - Pistole stellt sich als Tierabwehrspray heraus

Der 33-Jährige war laut den Beamten alkoholisiert und wurde von der Polizei am Boden gefesselt und durchsucht. Dabei fanden die Beamten statt einer Schusswaffe eine Tierabwehrspray, das den Anschein einer Pistole machte. Da der Gegenstand nicht dem Waffengesetz unterliegt, nahm die Polizei das Spray in Gewahrsam. (Lesen Sie auch: Jugendlicher nach Schneeball-Schlacht in Füssen im Krankenhaus)

