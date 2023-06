Neue Details über die Zukunft von Galeria in Kempten: Diese große Kette winkt ab

Bisher ist nur ein Interessent an der Immobilie in Kempten öffentlich bekannt. Für die Expansionspläne eines großen Händlers spielt der Standort keine Rolle.

03.06.2023 | Stand: 08:19 Uhr

Das Insolvenzverfahren für den Kaufhaus-Konzern „Galeria Karstadt Kaufhof“ am Amtsgericht Essen ist seit Mittwoch beendet. Damit greift der Sanierungsplan, der unter anderem das Aus etlicher Filialen vorsieht. Galeria Kaufhof in Kempten soll Ende Januar schließen. An dieser düsteren Aussicht hat sich nichts geändert. „Wir gehen weiter davon aus, dass es so kommt“, sagt Kemptens Wirtschaftsförderer Daniel Gern. (Lesen Sie hier: Tarifverhandlungen im Einzelhandel kommen nicht voran. Verdi ruft zu Streiks auf. Bei Galeria erfahren Beschäftigte viel Solidarität)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.