Kempten hat einen neuen Superhelden: Spiderman löst Batman ab

Drei Jahre lang hat „Batman“ in Kempten viele Passanten zum Lächeln gebracht. Nun hat der Superheld einen Nachfolger, der große Pläne für die Zukunft schmiedet.

30.06.2023 | Stand: 19:08 Uhr

„Hey Spiderman, zieh’ mal deine Maske ab!“ Drei kleine Buben, die wenige Sekunden zuvor noch fleißig an dem Hebel der Wasserstrudel-Säule vor der Basilika kurbelten, haben nun ganz große Augen. Vor ihnen steht ein junger Kemptener im Superhelden-Kostüm. Als „Spiderman“ – eine Figur aus Marvel-Comics im Spinnenkostüm – klatscht er sich mit den Jungen ab und läuft weiter. Der Wunsch der Kinder, ihn ohne Maske zu sehen, bleibt unerfüllt.

Seine Identität möchte Kemptens Spiderman nicht preisgeben, genauso wie sein Vorgänger „Batman“. Von 2020 bis Ende Mai drehte der 21-Jährige im Fledermaus-Kostüm seine Runden durch die Stadt. Durch einen irrtümlichen Polizei-Einsatz und einen darauffolgenden Fernsehbeitrag erregte dieser sogar bundesweit Aufsehen. Vor Kurzem zog der Kemptener dann nach München und hinterließ eine Stadt ohne Superhelden.

Batman-Nachfolger in Kempten: "Dieser Moment war wie für mich geschaffen"

„Dieser Moment war wie für mich geschaffen“, sagt Spiderman. Er kaufte sich ein Kostüm und lief seine ersten Runden durch die Altstadt. Der junge Kemptener, der weder seinen Namen noch sein Alter verrät, möchte das Konzept von Batman fortführen: Mehrmals pro Woche beim Spaziergang durch die Stadt gute Laune verbreiten. „Batman ist mein Vorbild. Er hat es geschafft, die Stadt zum Lächeln zu bringen“, sagt Spiderman über seinen Vorgänger.

Kemptens Spiderman freut sich am meisten darüber, mit Menschen Fotos zu machen: „Es ist toll, Menschen so einfach zum Lachen zu bringen.“ Bild: Hannah Greiner

Bei einem Gang durch Kempten wird schnell klar: Auch Spiderman begeistert die Menschen. Sowohl junge als auch ältere Leute erkennen den Superhelden und lassen sich mit ihm fotografieren. Der junge Kemptener stolpert etwas tollpatschig durch die Innenstadt und reißt im Vorbeigehen Sprüche – genau wie der Filmcharakter Spiderman. Durch all seine Begegnungen zieht sich ein Schema, sagt er: „Erst schauen mich die Leute verwirrt an, dann werfen sie einen zweiten prüfenden Blick auf mein Kostüm und erst danach fangen sie an, zu lächeln.“ Letzteres sei für ihn der schönste Moment: „Es ist toll, Menschen so einfach zum Lachen zu bringen.“

Bisher gefalle Spiderman sein neues Hobby sehr gut, immerhin hatte er „schon immer eine Leidenschaft für Superhelden“. Nur eine Sache habe er so nicht erwartet: „Es ist unglaublich schwierig, meine Identität geheim zu halten.“ Ein Freund habe ihn zum Beispiel beinahe an seinen Schuhen erkannt. Einem anderen Bekannten lief er direkt vor dem Forum in die Arme. Bislang wüssten nur ein Familienmitglied und ein Freund von Spidermans wahrer Identität – „und das soll auch in Zukunft so bleiben, ich nehme dieses Geheimnis sehr ernst“. Beim Döner essen stelle er sich in eine verlassene Gasse, um seine Maske abzunehmen. Ein Schluck Wasser zwischendurch sei ebenfalls schwierig. Und sein Spinnen-Kostüm zieht der Kemptener nicht zu Hause, sondern „in einer verlassenen Hütte“ an.

Spiderman in Kempten treffen: "Kündige auf Instagram an, wann ich in der Stadt unterwegs bin"

Spidermans Pläne für die Zukunft sind groß: „Schon bald werde ich nicht mehr alleine durch Kempten streifen“, kündigt er an. Ein weiterer Spiderman wird ihn in naher Zukunft begleiten. „Und wenn das gut klappt, kommen vielleicht noch mehr Superhelden dazu.“ Auch Batman soll irgendwann wieder nach Kempten zurückkehren – aber nur zu Besuch. Dann laufen „Spinne“ und „Fledermaus“ gemeinsam durch die Stadt. Die beiden Superhelden stehen laut Spiderman in ständigem Kontakt. „Es ist so, als ob wir uns schon ewig kennen würden.“

Wer auf Spiderman treffen möchte, hat vor allem nachmittags zwischen Forum Allgäu und Fußgängerzone eine Chance auf ein Foto und eine Unterhaltung. Zu dieser Zeit – so glaubt der junge Kemptener – könne er auf die meisten Leute treffen. „Ich kündige aber auch immer auf Instagram an, wann ich in der Stadt unterwegs bin“, sagt der Superheld.