Wohnungskatze Polly ist entlaufen. Als sie nicht wieder auftaucht, helfen Ehrenamtliche der „1A-Tiersuche“. Wie sie in solchen Fällen vorgehen.

Von Amelie Arras

17.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Immer wieder laufen Tiere von zu Hause weg. So auch die Katze Polly aus Kempten. In solchen Fällen kann das ehrenamtliche Team der Oberallgäuer „1A-Tiersuche“ helfen, das geliebte Tier wieder zu finden. Hier erklärt Einsatzleiterin Melanie Guggemos am Beispiel von Polly, wie die Helfer vorgehen.

