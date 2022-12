Seniorin aus Kempten übergibt Telefonbetrügern Gold mit sechsstelligem Euro-Wert

Eine Seniorin aus Kempten ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Sie übergab Betrügern Gold mit einem sechsstelligen Euro-Wert. Welche Masche sie nutzten.

09.12.2022 | Stand: 14:02 Uhr

Eine Seniorin aus Kempten ist diese Woche Opfer eines Trickbetrugs geworden. Sie übergab den Tätern Gold im Wert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags, berichtet die Polizei. Die Betrüger riefen die Frau am Donnerstagnachmittag an und behaupteten, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie sagten der Seniorin, dass sie eine Kaution in Höhe von 89.000 Euro bezahlen solle, angeblich damit ihre Tochter aus der Haft entlassen werden kann.

Telefonbetrug in Kempten: Seniorin übergibt Betrügerin Gold

Diese Geschichte war allerdings erfunden. Doch die Betrüger schienen sie glaubhaft verkauft zu haben. Denn die Seniorin traf sich im Anschluss an den Anruf zwischen 14.10 Uhr und 14.30 Uhr mit einer Unbekannten am Eingang des Friedhofs an der Burghalde in Kempten. Dort übergab sie der Täterin das Gold.

Die unbekannte Abhholerin wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 35 Jahre alt

1,65 Meter groß

normale bis kräftige Statur

dunkle Haare

schwarzer Schal, knielanger schwarzer Mantel, transparente Seidenstrümpfe, weiße Turnschuhe

Wer Hinweise zu der Unbekannten geben kann, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

