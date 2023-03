Raser flieht mit über 100 km/h und teils ohne Licht durch Kemptener Innenstadt

"Absolut rücksichtslos": Ein unbekannter Autofahrer flieht durch Kempten einer Kontrolle. Teilweise mit über 100 km/h und ohne Licht. Die Polizei sucht Zeugen.

31.03.2023 | Stand: 13:51 Uhr

Mit über 100 km/h und teilweise ohne Licht ist ein Unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend durch die Kemptener Innenstadt vor der Polizei geflohen. Wie die Beamten mitteilen, wollte eine Streife den schwarzen Kleinwagen gegen 22 Uhr im Bereich Adenauerring/Haubensteigweg für eine Verkehrskontrolle anhalten, als dieser anfing zu rasen.

Verfolgungsjagd durch Kempten: Unbekannter Raser riskiert mehrfach Unfälle

Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens habe darauf das Autolicht ausgeschaltet und sei in entgegengesetzt in die Einbahnstraße Poststraße abgebogen. Seine Flucht führte den Autofahrer über den Residenzplatz und den Pfeilergraben in die Illerstraße, wo er einen Notarzt mit eingeschaltenem Martinshorn überholte.

Danach fuhr der Fahrer ungebremst bei Rot über die Kreuzung Illerstraße/Burgstraße, wo er beinahe mit einem anderen Auto zusammenstieß. Danach fuhr er weiter in Richtung Brennergasse, wo die Polizeistreife die Verfolgungsjagd schließlich wegen der hohen Gefährdungslage beendete.

Zeugen der Verfolgungsfahrt sollen sich bei Polizei melden

Während der gesamten Verfolgungsfahrt fuhr der bislang unbekannte Pkw-Lenker mit über 100 km/h im Innenstadtbereich laut Polizei "absolut rücksichtslos und nicht auf Verkehrsregeln achtend". Zeugen des Vorfalles, die Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer machen können oder gegebenenfalls auch selbst gefährdet wurden, bittet die Polizei dringend, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der 0831/9909-0 zu melden.

Erst am Dienstag lieferte sich die Polizei in Kempten eine Verfolgungsjagd mit einem Raser durch Kempten und über die A7.