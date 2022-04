Unbekannter spricht Kinder vor Kemptener Schule an - Polizei sucht Hinweise

Ein Unbekannter hat am Freitag zwei Kinder vor einer Kemptener Grundschule angesprochen und wollte sie nach Hause fahren. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

30.04.2022 | Stand: 15:07 Uhr

Wie die Polizei berichtet, hatte ein unbekannter Mann am Freitagmittag nach Schulschluss zwei Grundschulkinder angesprochen und bot den Kindern an, sie nach Hause zu fahren. Die Kinder reagierten sofort und rannten davon. Zuahuse vertrauen sie sich ihren Eltern an.

Kinder in Kempten verdächtig angesprochen - So sah der Mann aus

Laut Polizei war der Mann ca 55 Jahre alt, stand an einem silbergrauen Auto, hatte eine kräftige Statur und trug eine blaue OP-Maske - darunter war ein Bart zu erkennen. Weitere Details zu Fahrzeug oder der Person sind nicht bekannt.

Die Polizei Kempten bittet in diesem Zusammenhang um weitere Hinweise.

