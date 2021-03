Nun sind dezentrale Impfstationen vor Ort und in den Stadtteilen geplant. OB Thomas Kiechle: Wir rufen die Menschen in der Warteschleife an.

03.03.2021 | Stand: 05:33 Uhr

Das Impfen gegen Corona soll für Menschen über 80 Jahre deutlich einfacher vonstattengehen. Entsprechende Überlegungen hatte der Oberallgäuer Rotkreuz-Chef Alexander Schwägerl schon vergangene Woche im Gespräch mit der AZ bestätigt. Jetzt werden die Stadt Kempten und das Landratsamt Oberallgäu konkreter: Ziel ist, in möglichst allen Gemeinden Impftermine vor Ort zu ermöglichen. In Kempten sollen auch Impfteams an festen Orten in den Stadtteilen Impfungen bieten.