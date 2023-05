Vermeintliche Heilerin erbeutet hohen Geldbetrag

In Kempten haben zwei Betrügerinnen einer 65-Jährigen viel Geld abgeluchst. Die Polizei warnt nun: Diese Personengruppe wird oft angesprochen.

31.05.2023 | Stand: 12:06 Uhr

In Kempten haben sich zwei Betrügerinnen gegenüber einer 65-jährigen Frau als Heilerinnen ausgegeben. Mit einer perfiden Masche brachten sie die Frau dazu, einen hohen Geldbetrag und Wertgegenstände zu übergeben, berichtet die Polizei.

Am Donnerstag gegen 18.10 Uhr traf eine 65-Jährige an der ZUM zufällig auf zwei Frauen. Eine der beiden gab vor, eine Heilerin zu sein; die Zweite untermauerte dies, indem sie behauptete, selbst bereits von den Heilkünsten profitiert zu haben.

"Heilerin" erbeutet in Kempten Bargeld und Schmuck

Nach dem Gespräch begleitete die vermeintlich geheilte Dame die 65-Jährige im Bus nach Hause, wo später auch die "Heilerin" selbst hinkam. Die 65Jährige sollte ihr gesamtes Bargeld und ihren Schmuck herbeiholen, bevor die Heilerin für sie beten könnte - auch, um einen Unfall ihrer Tochter zu verhindern. (Lesen Sie auch: Betrüger erbeuten im Allgäu fast 100.000 Euro durch Schockanrufe)

Tatsächlich übergab die Frau den Betrügerinnen Gegenstände, die einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe wert sind. Hieraus schnürte die Heilerin mit einem Tuch vermeintlich ein Paket, das drei Tage unter dem Bett der Geschädigten verbleiben sollte.

Noch am selben Abend stellte sich jedoch heraus, dass darin lediglich Papierschnitzel waren und die Wertgegenstände offensichtlich gestohlen wurden. Die Täterinnen hatten die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits unerkannt verlassen. (Lesen Sie auch: Fiese Telefonbetrüger sacken in Kempten 250.000 Euro ein)

Von den beiden Täterinnen liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Vermeintliche Heilerin

Weiblich

etwa 48 Jahre alt

blond/braune, kurze Haare bis zu den Schultern

braune große Augen

kleine, kräftige Statur

Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose, weißen Bluse und schwarzen Schuhen mit Absatz.

Sie sprach ausschließlich russisch.

Vermeintlich Geheilte

Weiblich

circa 50 Jahre alt

braune Haare, zusammengebunden zum Zopf

etwa 1.60 Meter groß und 60 Kilogramm schwer

Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose und einem langen, hellbraunen Pullover.

Die Frau hat ebenfalls nur russisch gesprochen.

Zeugenaufruf

Wer am Donnerstag, 25. Mai, gegen 18 Uhr, an der ZUM, dem angrenzenden Park, der Königsstraße bis zum Forum Höhe Mia, dem Bus der Linie 6 und der Hermann-von-Barth-Straße bis zur Serrostraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt vor "Heiler"-Betrugsmasche im Allgäu

Die unbekannten Täter sprechen gezielt russischsprachige Opfer an. In Teilen dieser Kreise ist es bei gesundheitlichen Problemen durchaus üblich, einen Heiler zu kontaktieren, schreibt die Polizei. Die Polizei bittet nun: