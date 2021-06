Von der "Sehnsucht, tiefer zu gehen" - Dominik Loy beendet seine Zeit als Kaplan in St. Lorenz

Dominik Loy beendet seine Zeit als Kaplan in St. Lorenz in Kempten. Warum es jetzt - mit Unterstützung des Bischofs - für ihn zurück an die Universität geht.

14.06.2021 | Stand: 17:00 Uhr

„Die Pastoral macht mir unheimliche Freude, aber gleichzeitig ist da auch die Sehnsucht, tiefer zu gehen.“ So schildert Kaplan Dominik Loy (32) seine Gefühle. Nach dem Ende seiner zweijährigen Kaplanszeit in der Pfarrei St. Lorenz strebt der junge Geistliche eine Promotion an und tritt mittelfristig eine Assistentenstelle am Lehrstuhl für Dogmatik an der Universität Augsburg an.

Vom Kaplan zum Doktor: Loy geht zurück an die Universität und arbeitet weiter in der Seelsorge

Dort wird er bei seinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. Thomas Marschler eine Dissertation zu einem Thema aus der Anthropologie verfassen. Gleichzeitig wird er ab dem 1. September Pfarrer Manfred Bauer in der Seelsorge der Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Hochzoll unterstützen.

Loy wurde in Ustersbach, im Naturpark Augsburg Westliche Wälder, geboren. Er entschied sich nach einer Ausbildung zum Fachinformatiker und dem Abitur am Augsburger Bayernkolleg im Jahr 2011 zum Eintritt ins Augsburger Priesterseminar. Anschließend studierte Loy Theologie und Philosophie. Seinen Pastoralkurs absolvierte der junge Mann in der Augsburger Pfarreiengemeinschaft St. Ulrich und Afra/St. Anton, im Juni 2019 folgte die Priesterweihe.

"Mit großer Herzlichkeit ermuntert": Bischof Dr. Bertram Meier unterstützt Kemptener Kaplan Dominik Loy

Seit September 2019 verstärkt der junge Priester als Kaplan das Seelsorgeteam in St. Lorenz. In dieser Zeit hat ihn Stadtpfarrer Dr. Bernhard Ehler angesprochen, ob er sich weitergehende Studien vorstellen könnte. Dann wurde es konkreter und Loy trat an Bischof Dr. Bertram Meier heran. „Er hatte mich schon auf dem Schirm“, erinnert sich der 32-Jährige schmunzelnd. „Es hat sich alles wunderbar getroffen. Bischof Bertram hat mich mit großer Herzlichkeit ermuntert.“ Der Bischof fördere junge Geistliche und betone stets, das sei nötig, damit das Know-how in der Kirche vorhanden sei. Mit Professor Marschler habe Dominik Loy einen Doktorvater gefunden, der ihm eine Assistentenstelle an seinem Lehrstuhl der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Augsburg angeboten habe.

Seine Hauptaufgabe werde, neben Forschung und Lehre an der Universität, das Promotionsprojekt sein, doch sei er froh, in Hochzoll in der Pastoral tätig sein zu dürfen. Er hoffe, dass er nach seiner Promotion beides, Wissenschaft und Seelsorge, verbinden könne.

