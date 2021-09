Sie stehen nicht im Rampenlicht, sondern engagieren sich draußen auf der Straße: Wahlkampfhelfer. Was vier Ehrenamtliche aus Kempten motiviert.

05.09.2021 | Stand: 08:40 Uhr

Findet im Frühjahr oder im Herbst eine Wahl in Deutschland statt, tauchen sechs Wochen vorher urplötzlich bunte Plakate an den Laternenmasten auf – im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht. Aber wer sind eigentlich die Helferinnen und Helfer, die dahinterstecken? Was treibt sie an und welche Erfahrungen machen sie bei ihrer Arbeit? Vier Ehrenamtliche aus Kempten, die unterschiedlich alt und unterschiedlich lange dabei sind, gewähren einen Einblick.