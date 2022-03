Kempten-West und St. Lorenz: Das sind die neuen Pfarrer in Kempten

Thomas Rauch leitet ab Herbst die Pfarrei St. Lorenz, Andreas Beutmüller die PG Kempten-West. Die Geistlichen folgen Dr. Bernhard Ehler und Ruppert Ebbers nach.

13.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Dekan Thomas Rauch, Pfarrer in Bobingen bei Augsburg, übernimmt zum 1. September die Pfarrei St. Lorenz in Kempten. Er tritt damit die Nachfolge von Stadtpfarrer Monsignore Dr. Bernhard Ehler an, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der bald 55-jährige Priester freut sich auf seine neue Aufgabe, sagt er. Und auch für die Pfarreiengemeinschaft (PG) Kempten-West steht der neue Leiter fest: Der dort bereits tätige Pfarrer Andreas Beutmüller tritt zum gleichen Termin die Nachfolge von Pfarrer Rupert Ebbers an. Ihm soll dann ein Kaplan zur Seite gestellt werden.

Thomas Rauch Bild: Foto-Hirche

Beutmüller ist in Kempten kein Unbekannter: 17 Jahre lang wirkte Andreas Beutmüller in der Stadt als Klinikseelsorger, ehe er 2018 als 55-Jähriger nach St. Franziskus in die Pfarreiengemeinschaft Kempten-West wechselte. Geboren in Meitingen studierte er Theologie in Eichstätt und Augsburg.

Thomas Rauch studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften

Thomas Rauch wurde in Buchloe geboren und ist in Kaufbeuren aufgewachsen. Dort sowie in Leipheim leistete er von 1987 bis 1988 seinen Wehrdienst ab. Anschließend begann der damals 22-Jährige in St. Gallen/Schweiz Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zu studieren, bevor er ins diözesane Priesterseminar eintrat. Nach seinem Theologiestudium in Augsburg und Rom wurde er 1994 zum Diakon und ein Jahr später zum Priester geweiht. (Lesen Sie auch: Zum Tod von Josef Wallner - 25 Jahre lang führte er das Ratscafé in Kempten)

Erste Einsatzorte für Rauch waren Weilheim und Augsburg. Von 2000 bis 2010 war er Stadtpfarrer in Landsberg und leitete die dortige Pfarreiengemeinschaft. 2011 übernahm er die Leitung der Pfarrei St. Felizitas in Bobingen und war seither als Dekan tätig. Dort leitet Rauch noch bis Sommer die PG Bobingen. Der Wechsel nach Kempten sei für ihn eine Herausforderung, der er jedoch mit Freude entgegenblicke.

