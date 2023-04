Zwei Männer nach Schockanruf in Kempten in Untersuchungshaft

Eine 83-Jährige aus Kempten gibt einem Betrüger gutgläubig Gold und Schmuck im Wert von 30.000 Euro. Nun konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg verbuchen.

13.04.2023 | Stand: 16:07 Uhr

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Betrüger, die für mehrere Schockanrufe in Bayern und auch in Kempten verantwortlich sein sollen, festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, sitzen die beiden Männer mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am 22. März hielt die Polizei einen Autofahrer in Sachsen an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten zahlreiche Schmuckstücke und Goldmünzen. Die Ermittler fanden heraus, dass der Mann die Wertsachen zuvor bei einem Komplizen in einem Hotel in Nürnberg abgeholt hat. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers fand die Polizei noch mehr Schmuck und Goldmünzen.

Schockanrufe: Mutmaßliche Betrüger in U-Haft

Weil die beiden Männer die Herkunft der Wertsachen nicht erklären konnten und sie als Verdächtige für Abholungen nach Schockanrufen im Raum Nürnberg und Oberfranken in Frage kommen, wurde vom zuständigen Haftrichter Untersuchungshaft gegen beide Männer angeordnet.

Eine 83-Jährige aus Kempten wurde offenbar ebenfalls Opfer der beiden Männer. Die Frau übergab einem Unbekannten bereits am 20. März Schmuck und Goldmünzen im Wert von 30.000 Euro. Der bei den Tatverdächtigen sichergestellte Schmuck und Goldmünzen lassen sich laut Polizei eindeutig dem Fall in Kempten zuordnen.

