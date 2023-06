Kemptener besichtigen die Kornhaus-Baustelle - und verraten ihre Erlebnisse in dem Gebäude

Bei der Baustellenführung erzählen Kemptenerinnen von längst vergangenen Erlebnissen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt die Herausforderungen der Sanierung.

09.06.2023 | Stand: 17:32 Uhr

„Hier sieht’s ja aus wie im APC“, entfuhr es einer Besucherin am Freitagvormittag während eines Rundgangs durch die Kornhausbaustelle. Der Boden des großen Saals erinnert tatsächlich an eine Ausgrabung – entsprechend groß waren Überraschungen und letztlich Preissteigerungen (wir berichteten). Bis einschließlich Sonntag können Bürgerinnen und Bürger nun das Gebäude, das seit 2019 modernisiert wird, besichtigen. Bei so manchem kamen dabei am Freitag Erinnerungen hoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.