Kemptener Gastronomie und Corona: Viele Gäste und trotzdem leere Tische

Kemptener Gastronomen suchen händeringend Mitarbeiter: Beschäftigte haben sich andere Jobs gesucht. Die Folge: Mehr Ruhetage und kleinere Speisekarten.

24.08.2021 | Stand: 18:45 Uhr

„Es ist eine schlimme Situation“, sagt Petra Wuttge vom Café Sissi. „Das geht massiv an die Existenz“, findet Susanne Zinner vom Meckatzer Bräu Engel in Kempten. Was beide Frauen mit diesen Worten beschreiben, ist der derzeitige Personalmangel in der Gastronomie. Vor allem in der Stadt werden in vielen Betrieben Hilfen für Küche und Service gesucht. Doch kaum jemand bewerbe sich, heißt es. Das habe Auswirkungen auf die Angebote (durch reduzierte Speisekarten) und die Öffnungszeiten. Das Schild „Ruhetag“ hängt mancherorts nicht nur an einem Tag an der Tür.