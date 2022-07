Im Lockdown entdeckten 15 Freunde aus Kempten ihre Leidenschaft für Discgolf, nun wollen sie andere Menschen davon begeistern. Doch dem Verein fehlt ein Platz.

03.07.2022 | Stand: 18:46 Uhr

Vom Waldrand an der Rottach in Kempten aus wirft Thomas Eberle die Disc im hohen Bogen auf den Metallkorb zu, der etwa 80 Meter entfernt in der Mitte der Wiese steht. Die Scheibe fliegt – ähnlich wie ein Frisbee – nach rechts, scheinbar in Richtung Gebüsch, und dreht im letzten Moment doch noch nach links ein. Genau so soll es sein. Eberles Team jubelt ihm zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.