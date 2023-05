Kemptener Jazzfrühling: Trio "Renner" gewinnt Wettbewerb

Jazzfrühling: Trio „Renner“ gewinnt den Förderpreis des Bayerischen Jazzverbands. Der Auftritt im Stadttheater Kempten war für den Schlagzeuger ein Kraftakt.

03.05.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Jazzmusiker sind oft vielseitig unterwegs, treten in unterschiedlichen Ensembles auf und manchmal sogar mehrmals an einem Abend. Einen engen Zeitplan hatte Schlagzeuger Valentin Renner am Dienstagabend beim Jazzfrühling. Bis 21.30 Uhr spielte er in der Band von Sängerin Alma Naidu in der Kulturwirtschaft (siehe rechts); eine halbe Stunde später trat er mit seinem Bruder Moritz (Posaune) und Nils Kugelmann (Kontrabass) beim Wettbewerb des Festivals an. Als vierte und letzte Band standen die Drei auf der Bühne und lieferten einen tollen Auftritt ab. Nicht nur das Publikum zeigte sich angetan, auch die Jury. „Renner“ holte sich den Förderpreis des Bayerischen Jazzverbands – eine komplett organisierte Tournee durch bayerische Jazzclubs im Wert von 14.000 Euro.

