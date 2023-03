„Falten bekommt man durchs Lachen“

Wilhelmine und Martin Unglert sind 70 Jahre verheiratet und sagen: „Unser größtes Glück ist, dass wir uns gefunden haben.“ Ihr Rezept für ein langes Leben.

14.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Am 14. März 1953 heirateten Wilhemine und Martin Unglert in der St.-Mang-Kirche. Am Dienstag feierten sie im Kreis ihrer Familie ihre Gnadenhochzeit und sagten stolz: „Unser größtes Glück ist, dass wir uns gefunden haben.“ Für seine Frau konvertierte der Bräutigam vom katholischen zum evangelischen Glauben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.