Kemptener Senioren das Leben erleichtern: Wenn der Wocheneinkauf zum Highlight wird

Mit einem Einkaufsdienst greifen die Malteser Menschen unter die Arme, die wenig Geld haben oder gesundheitliche Probleme. Dafür sind weitere Helfer gesucht.

16.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Fünf Kartoffeln, drei Äpfel, sieben Liter Milch, Brot und noch ein paar Kleinigkeiten – so sieht die Einkaufsliste von Helga Kuhn aus. Nichts, was die meisten Kemptener nicht im Vorbeigehen im Supermarkt besorgen würden. Für Menschen wie Helga Kuhn ist diese Einkaufsliste allerdings ein großes Problem. Denn allein ist die Kemptenerin aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, das Haus zu verlassen. Helfende Familienmitglieder gibt es nicht. Die von Supermärkten angebotenen Lebensmittellieferungen sind wiederum zu teuer. „Ohne den Einkaufsdienst der Malteser wäre ich hilflos“, sagt die 72-Jährige dankbar.