Kemptens Bäume sind jetzt geschützt. Verstöße können teuer kommen.

29.03.2021 | Stand: 15:03 Uhr

Wer in Kempten Bäume fällen will, sollte genau hinschauen, ehe er zur Säge greift, und im Zweifelsfall im Rathaus nachfragen. Denn wer geschützte Bäume ohne Genehmigung beseitigt, beschädigt oder verändert, dem drohen bis zu 50.000 Euro Bußgeld. Wie berichtet, beschloss der Stadtrat, eine Baumschutzverordnung zu erstellen (Lesen Sie dazu: Allerhand Vorwürfe und Phantomschmerzen im Stadtrat Kempten). Weil so etwas aber dauert, wurde zugleich eine Verordnung erlassen, die den Baumbestand vorläufig sichert. Die gilt seit Samstag, 27. März, in Kempten in zusammenhängend bebauten Ortsteilen und da, wo es Bebauungspläne gibt.