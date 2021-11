Ausstellung zum 60-jährigen Jubiläum des Anwerbe-Abkommens zeigt die Anfänge türkischen Lebens in Kempten. Hilmiye Uygur erinnert sich, wie alles begann.

29.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Als sie 1961 mit ihrem Mann nach Kempten kam, seien sie die ersten Türken in der Stadt gewesen. Kein Wort Deutsch habe sie damals gesprochen, sagt Hilmiye Uygur heute. Sie und ihr mittlerweile verstorbener Mann sind auf zahlreichen Fotos zu sehen, die in der neueröffneten Ausstellung „60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei“ die Anfänge türkischer Gastarbeiter in Kempten dokumentiert.