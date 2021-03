Kemptens Inzidenzwert steigt über 100 - viele Fälle in Kitas und Schulen

Das Infektionsgeschehen in Kempten ist diffus, sagt OB Kiechle. Viele würden sich allerdings in Kitas und Schulen anstecken. Was das nun bedeutet.

22.03.2021 | Stand: 14:39 Uhr

Nun ist auch der Inzidenzwert in Kempten über die 100er-Marke gestiegen: 104,1 Corona-Infizierte meldet das Robert-Koch-Institut am Montag hochgerechnet auf 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage. Laut Oberbürgermeister Thomas Kiechle gibt es in der Stadt ein "diffuses" Infektionsgeschehen - also keine hervorstechenden Einzelereignisse, die den Anstieg erklären könnten. Allerdings sei zu beobachten, dass es "viele Ansteckungen in Kitas und Schulen" gebe.

Corona im Allgäu: Die britische Mutation von Covid-19 verbreitet sich zunehmend auch in der Stadt Kempten (Allgäu)

"Wir haben zunehmend die britische Variante", sagt Kiechle. Beispielsweise befinde sich die Sutt-Schule aufgrund einer "ganzen Reihe von Ansteckungen" seit Montag im Distanzunterricht. Allgemein gelte für Schulen in Kempten diese Woche Wechselunterricht. Nach den dann folgenden Osterferien müsse die Situation neu bewertet werden, sagt Kemptens Schulreferent Thomas Baier-Regnery. (Lesen Sie auch: Corona-Gipfel: Darum geht es während des Spitzentreffens am Montag)

Inzidenzwert in Kempten steigt auf 104,1: Bedeutet das, dass die Corona-Maßnahmen in der Allgäu-Metropole nun verschärft werden?

Die Corona-Maßnahmen werden Kiechle zufolge dann verschärft, wenn der Inzidenwert drei Tage in Folge über 100 misst. Am vierten Tag beschließe die Stadt die Verschärfungen als Verordnung, am Tag darauf treten diese in Kraft.

(Lesen Sie auch: Der Allgäuer-Zeitung-Corona-Ticker: Alles zu Covid 19 im Allgäu und der Welt)

Lesen Sie auch