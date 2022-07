Keramikerin Gisela Engelmayer liebt fantastische Figuren

Gisela Engelmayer schließt Ende 2022 ihr Atelier in Kempten. Langweilig wird es der 82-jährigen Keramik-Künstlerin nicht werden: Sie hat viele Hobbys.

Zwei Jahre Pandemie, zwei defekte Brennöfen und mittlerweile 82 Alter alt: Keramik-Künstlerin Gisela Engelmayer schließt ihr Atelier zum Jahresende. „In meinem Leben hat sich immer alles etwas später abgespielt als bei anderen“, sagt die rüstige Seniorin mit den strahlend blauen Augen und dem kurzen grauen Haar schmunzelnd. „Ich habe später als andere in meinem Freundeskreis geheiratet, nämlich erst mit 25 Jahren, habe nach der Ausbildung als Krankengymnastin erst mit 43 Jahren meinen Weg zur Keramik gefunden und gehe jetzt erst mit 82 Jahren in Rente.“

Von der Krankengymnastin zur Keramikerin: Gisela Engelmayer macht ihre Meisterprüfung mit 50.

„Was kommen soll, das kommt“, ist ein wenig das Lebensmotto von Gisela Engelmayer. Als sie seinerzeit neben ihrem Beruf als Krankengymnastin einen VHS-Kurs für Bauernmalerei belegen wollte – da war nur noch ein Platz im Keramikkurs frei. Schnell merkte sie, dass das Arbeiten mit Ton ihrem Wesen entsprach. „Der Ton ließ sich formen, es ließ sich kreativ arbeiten und meckerte nicht.“ Bei der Krankengymnastik hingegen konnte das schon mal vorkommen. Mit 43 Jahren bekam die gebürtige Würzburgerin einen Ausbildungsplatz in einer Töpferei in Haldenwang, schloss zwei Jahre Gesellenzeit an, besuchte weitere zwei Jahre die Meisterschule in Landshut. „Mit 50 hatte ich meine Meisterprüfung in der Tasche.“ Ihr Meisterstück liegt im Vorgarten – ein mehrteiliger, doppelwandiger Fisch, den Elstern und Raben als Vogeltränke nutzen. Ausstellungen hatte sie nicht nur in Kempten, sondern auch in Landshut, Würzburg, Rosenheim. Zuletzt lud sie alle zwei Jahre zu Atelier-Ausstellungen, die sehr gut ankamen. Zudem gehörte sie zur Künstlergruppe K-art-on und engagierte sich bei Gemeinschaftsausstellungen.

Giesela Engelmayers Meisterstück liegt in ihrem Vorgarten – ein mehrteiliger, doppelwandiger Fisch, den inzwischen "Elstern und Raben" als Vogeltränke nutzen. Bild: Monika Rohlmann

Gisela Engelmayers Keramik ist anders: Die Drehscheibe hat sie auf die Seite geschoben und ihre Objekte händisch geformt. Jedes einzelne ein Unikat. Gebrannt bei einer Hitze von 1260 Grad sind ihre Produkte wetterfest. Zu ihren Lieblingsglasuren gehören Farbgebungen in Blau-Türkis und Grün; manche Figuren sind auch Ton in Ton gehalten. Die Künstlerin hat eine eigene, unverwechselbare Handschrift: Die Mimiken der Vögel, Fische, Brunnen, Fantasiegestalten faszinieren durch Skurrilität und Aberwitz. Fantasie und Kreativität bestimmen auch die Titelgebung mit hintergründigen Texten. Erinnert sei an „RotHaari-Clubmitglieder“ oder Tenöre eines Pfandflaschenchores mit Dirigent „Prosäcko“.

Typische Keramikfiguren von Gisela Engelmayer: Zwei Pinguine. Bild: Monika Rohlmann

Fortbildungen bei Professoren in Italien, Ungarn oder England sowie Reisen nach Mexiko, Peru, Australien und den USA inspirierten sie zu neuen Fantasiegestalten, etwa zu Hausgeistern. Oder zu ausdrucksvoll, fragend, hoheitsmäßig oder erhaben blickenden Masken und Gesichtern – immer mit einer Portion Bizarrheit und Ironie. Selbst Urnen hat sie gestaltet. „Die sind heute aber nicht mehr auf allen Friedhöfen erlaubt.“

In ihrer Jugend schwamm Gisela Engelmayer als Delfin-Schwimmerin zu Titeln

Schon als Jugendliche war Gisela Engelmayer eine Spätberufene: Als Jugendliche war sie eine gute Delfin-Schwimmerin: Sie wurde süddeutsche Meisterin, Dritte bei den Deutschen Meisterschaften; und kam in die Ausscheidung für Olympia in Rom 1960. „Delfin-Schwimmen geht heute aber nicht mehr. Da macht mein Rücken nicht mehr mit“, erzählt sie. Bei schönem Wetter radelt sie vom Stiftallmey aber jeden Tag zum Öschlesee, um zu schwimmen. Zudem hat sie ein Faible, besondere Karten am Computer zu erstellen – und sie näht gern. Langweilig wird es der 82-Jährigen also nicht werden.

Von August bis Ende Dezember öffnet Gisela Engelmayer ihr Atelier an der Ravensburger Straße 13 in Kempten Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung (Telefon 0831/570 18 03). Infos online unter www.keramik-engelmayer.de