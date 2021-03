Kevin Blau aus Ermengerst hilft auf Corona-Intensivstation in Lissabon

Weil in Portugal Krankenhäuser am Limit waren, kam die Bundeswehr. So erlebt ein Allgäuer Sanitätssoldat den vierwöchigen Einsatz mit zwölfstündigen Schichten.

25.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Da ist er das erste Mal in seinem Leben in Lissabon, doch für Besichtigungstouren ist keine Zeit. Aber es würde sich auch falsch anfühlen, findet Kevin Blau. Der 30-jährige Hauptfeldwebel und gebürtige Kemptener hilft seit vier Wochen bei einem Corona-Einsatz in Portugal. Dort leistet er Zwölf-Stunden-Schichten im Krankenhaus. Mit Übergabezeiten samt An- und Abfahrt kämen schnell 14 Stunden zusammen. Da reduziert sich der Tag nach der Rückkehr ins Hotel oft auf Grundbedürfnisse wie Essen und Schlafen. (Hier lesen Sie: Da gibt's Corona-Tests in Kempten und im Oberallgäu)