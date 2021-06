Kinder sagen „voll cool“ – alle wieder gemeinsam in der Schule

Die Schülerinnen und Schüler sind wieder zurück in ihren Klassenzimmern. Wie geht es ihnen? Ein weiterer Besuch in der Klasse 3a der Grundschule Kottern/Eich.

27.06.2021 | Stand: 18:32 Uhr

Das Geschehen im Pausenhof der Grundschule Kottern/Eich in Kempten ähnelt an diesem Morgen kurz vor 7.30 Uhr den Szenen während des Lockdowns: Schulkinder, Eltern und Lehrer haben Mund- und Nasenschutz an, halten Abstand. Und doch ist trotz Selbsttests zweimal in der Woche vieles anders. In der Schulbank darf die Maske abgelegt werden – und die Schülerinnen und Schüler sind wieder gemeinsam im Unterricht. Wie fühlt sich das an nach Homeschooling und Wechselunterricht? Wie geht es jetzt der 3a in der Grundschule Kottern/Eich, die wir im Februar während des Lockdown besucht haben? Auf jeden Fall so, dass niemand mehr auf ein normales Schulleben verzichten will.