„Spannt ein und fahret Material heran“

Vor 100 Jahren wurde die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Sankt Mang geweiht - nach langen Vorbereitungen. Wie „Bettelpfarrer“ Johann Gebhart den Bau prägte.

12.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Am 12. November 1922 hat der Augsburger Weihbischof Dr. Carolus Reth die Kirche Mariä Himmelfahrt in Sankt Mang geweiht. Jetzt bereitet sich die katholische Pfarrgemeinde auf die 100-Jahr-Feier vor.

Es war einer langer steiniger Weg für die Gläubigen im Süden der Stadt Kempten. 1897 wurde ein erster Kirchenbauverein gegründet und 1900 erneuert. Geistlicher Rat Johann Gebhart, seit 3. Mai 1903 Seelsorger und später auch Vorsitzender des Kirchenbauvereins, bettelte unermüdlich für seine Gemeinde. Der Kirchenstandort sollte die drei Orte Kottern, Neudorf und Schelldorf vereinigen: „Der ausgewählte Platz liegt nur 100 Schritte über der Mitte nach Süden.“

Der Erste Weltkrieg machte die Pläne zunichte

Die Baugenehmigung für das Gotteshaus traf 1914 am Mobilmachungstag ein. Da waren die Arbeiten für den Bau der katholischen Kirche zwar vergeben, mussten aber auf Eis gelegt werden. Sieben Jahre vergingen, ehe mit dem Werk begonnen werden konnte. In der Zwischenzeit musste Gebhart noch einmal viele Bittgänge tun, denn der Krieg hatte einen Großteil des vor 1914 gesammelten Kapitals verschlungen.

Am 11. September 1921 konnte mit dem Bau nach Plänen von Architekt Johann Müller aus München begonnen werden. Überhaupt ist die Kirche im Wesentlichen auf Spenden aufgebaut. In der Zeitung fand sich folgender Aufruf an die Bauern: „Der Kirchenturm muss noch mit 50 Zentimetern Kies aufgefüllt werden. Seid also so gut – wir bitten schön – und spannt eure Schimmel und Rappen, Braunen und Fuchsen, auch Ochs und Esel ein und fahret Material heran aus den benachbarten zwei Kiesgruben.“

Architektur erinnert an die Wieskirche

Der äußere architektonische Gesamteindruck des in neubarockem Stil gehaltenen Bauwerks erinnert in mancher Hinsicht an die Wieskirche bei Steingaden. Das von Anton Niedermaier aus München 1929 geschaffene Deckengemälde stellt die Himmelfahrt Marien dar.

Die Vorhalle ist als Kriegergedächtnisraum behandelt und 1934 von Kunstmaler Joseph Hengge und Bildhauer Lothar Diez ausgestaltet worden. Bei der Renovierung 1997 sollten das Gemälde und der Kriegerkopf verschwinden. Doch dann entschied man sich auf Rat von Restaurator Florian Hilz aus Weitnau, die Werke als Zeitdokument und Mahnmal gegen den Krieg zu erhalten.

Pfarrer Gebhart wurde zum Ehrenbürger ernannt

Für sein segensreiches Wirken wurde Johann Gebhart (1873-1955) am 2. Juni 1928 zum Ehrenbürger ernannt. Der Geistliche Rat erhielt die Auszeichnung „in Anerkennung seines verdienstvollen mehr als 25-jährigen Wirkens, insbesondere der Förderung des Kirchenbaus Kottern-Neudorf“.

Am Sonntag, 13. November, ist um 10 Uhr Festgottesdienst und anschließend ein Stehempfang für alle Kirchenbesucher.

