"Hätten wir nicht erwartet": Allgäuer Erfinder sahnen bei "Höhle der Löwen" ab

Mit der Backmatte "Kitchbo" haben Erfinder aus dem Allgäu in der Sendung "Die Höhle der Löwen" gestern gleich vier Investoren überzeugt. Auf wen fiel die Wahl?

12.09.2023 | Stand: 12:59 Uhr

DHDL-Triumph: Mit ihrer Kitchbo-Backmatte haben die Wangener und Kemptener Unternehmer Darko und Karolin Djukic sowie Nikola Natterer in der TV-Show "Höhle der Löwen" voll abgeräumt. Gleich vier der fünf Juroren schlugen dem Trio in der Sendung gestern am Montag (11.9.2023) einen Deal vor.

Seit Ende 2021 hatte das Paar aus dem Allgäu zusammen mit einem Arbeitskollegen an der multifunktionellen Silikonmatte getüftelt. Bei "Höhle der Löwen" gestern auf VOX stellten sie ihr Produkt schließlich vor. Primär soll die Matte genutzt werden, um Gemüse oder Fleisch im Ofen richtig kross zu backen. Doch auch zum Auftauen, Grillen, Abwaschen oder als Unterlage für heiße Töpfe soll die Erfindung nützlich sein.

"Kitchbo"-Erfinden aus dem Allgäu räumen bei "Höhle der Löwen" ab: Das kostet die Backmatte

Zubehör wie ein Reinigungsschwamm oder sogenannte Kitchbo-Stones, um mehrere Ebenen einzustellen, haben die Allgäuer ebenfalls schon entwickelt. Das Produkt ist erst seit kurzem auf dem Markt und liegt aktuell bei einem Verkaufspreis von 39 Euro.

In der Hoffnung auf eine Investition bot das Kitchbo-Team den DHDL-Unternehmern zehn Prozent ihrer Firmenanteile für 40.000 Euro. Bei der Jury fand das Produkt enormen Anklang. Vier der fünf Juroren nahmen das Angebot an. Allein Nils Glagau, Geschäftsführer von "Orthomol", lehnte eine Investition in die Backmatte ab.

Hellauf begeistert war dagegen der bekannte "Löwe" Ralf Dümmel: "Das ist meins", legte sich der Unternehmer fest. Prompt bot er den Allgäuer Erfindern eine Investition von 80.000 Euro - allerdings auch für 20 Prozent der Firmenanteile.

DHDL: "Löwe" Ralf Dümmel bekommt Zuschlag für "Kitchbo"-Deal

Nachdem sich das Trio doch etwas länger besprach, senkte Dümmel die Anteile auf 15 Prozent. Alle Investoren außer Janna Ensthaler schlossen sich daraufhin seinem Angebot an. Am Ende konnte Dümmel die drei Allgäuer doch mit seinem Enthusiasmus überzeugen.

Im Interview danach zeigten sich die Kitchbo-Erfinder total begeistert. "Damit haben wir nicht gerechnet", sagte Karolin Djukic.