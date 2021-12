Der Stadtrat beschließt mit deutlicher Mehrheit die Vision für ein klimafreundliches Kempten. Doch was bedeutet das eigentlich für die Bürger?

18.12.2021 | Stand: 05:40 Uhr

Der Stadtrat hat am Donnerstagnachmittag eine Vision für Kempten als klimafreundliche Stadt beschlossen. Alle Mitglieder des 44-köpfigen Gremiums mit Ausnahme der drei AfD-Stadträte stimmten für das strategische Ziel „Klima, Umwelt, Mobilität – nachhaltig planen und handeln“. Aber was bedeutet das konkret? Welche Folgen hat der Beschluss? Das wird sich in den kommenden Monaten zeigen.