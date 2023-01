Mehr Sport im neuen Jahr: Gute Vorsätze machen sich in Kempten bemerkbar

Die Körperschmiede Kempten, Dynamic Gym, Turnverein und Laufsport Saukel stellen zu Beginn des Jahres 2023 hohen Andrang fest. Wie man die Motivation beibehält.

31.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Mit Beginn eines neuen Jahres nehmen sich viele Menschen vor, von nun an mehr Sport zu treiben. Wie spürbar sind die Neujahrs-Vorsätze der Kemptener und Kemptenerinnen in Fitnessstudios, bei Laufsport Saukel und beim Turnverein Kempten?

Nach Angaben von David Michalski, Leiter im Fitnessstudio Körperschmiede in Kempten, dauert der Neujahrs-Ansturm in der Regel vier bis sechs Wochen lang an. „Aktuell brechen wir den Auslastungs-Rekord fast jede Woche neu“, sagt Michalski. Er bemerke viele neue Gesichter im Studio. Die Zielgruppe der Körperschmiede am August-Fischer-Platz sei recht jung. Der Leiter schätzt, dass Schüler, Auszubildende und Studierende 85 Prozent der Kunden ausmachen.

Im Dynamic Gym wird Gewicht reduziert, Muskeln werden aufgebaut und Rückenschmerzen bearbeitet

Im Fitnessstudio Dynamic Gym in Kempten herrsche seit Januar ebenso großer Ansturm. „Die Leute sind hochmotiviert, sie haben sehr viel zugenommen“, sagt Geschäftsführer Ali Celik. Es gebe etwa doppelt so viele Kunden wie im Januar des Vorjahres, damals herrschten noch Corona-Beschränkungen. Die Menschen kämen nun, um ihr Gewicht zu reduzieren und um Muskeln aufzubauen. „Im Home-Training findet keine Entwicklung statt“, sagt Celik. Auch hätten einige gesundheitliche Probleme wie Rückenschmerzen, die bearbeitet werden müssten. Und wer sind die Menschen, die im Studio in der Memminger Straße trainieren? „Es gibt hier ein großes Spektrum, vom Büroangestellten bis zum Lehrer“, sagt Celik. Auch Kleinkinder ab vier Jahren würden schon erste Kurse besuchen. Um dranzubleiben rät der Experte: „Man muss diszipliniert bleiben und sich Ziele setzen. Erfolge zeigen sich erst nach sechs bis acht Wochen.“

Auch das Kursstudio des TV Kempten ist aktuell gut besucht

Im Fitnessstudio des TV Kempten gab es nach Angaben des Geschäftsführers Michael Höfling schon Ende 2022 mehr Anmeldungen. Im Kursstudio, dort wird zum Beispiel Yoga und Pilates angeboten, habe der erste Block des Jahres schon gestartet. Dieser sei der meistbesuchte der vergangenen zwei Jahre. „Ich weiß nicht, ob das an den Neujahrs-Vorsätzen liegt“, sagt Höfling. Denn es gebe nun auch keine Corona-Auflagen mehr.

Für die Laufkurse von Laufsport Saukel gibt es viel Nachfrage

Joachim Saukel von Laufsport Saukel stellt ebenso großen Zuspruch fest. Der Frauenlaufkurs für Einsteiger „Von 0 auf 5 km“ begann im Januar und sei ausgebucht. Für den am Dienstag beginnenden „Tempo-Lauftreff“ erwarte Saukel rund 70 Sportler. Im Jahresdurchschnitt seien es etwa 50.

Das Wichtigste fürs Durchhalten sei der Spaß am Sport

Im Geschäft bemerkt Saukel Anfang Januar immer viele neue Käufer. „Die aktiv sporttreibenden Kunden betreiben auch Wintersport, das wirkt sich ebenso auf die Frequenz aus“, sagt Saukel.

Auch weiß er, dass Anfänger oft zu viel wollen. „Für einen Einsteiger sind 30 Minuten laufen sehr viel.“ Saukel rät, im Wechsel mit drei Minuten rennen und zwei Minuten gehen zu beginnen. Um dranzubleiben sei wichtig, während des Sports auch Spaß zu haben.