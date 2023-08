Kommunale Wärmeplanung: Wie die Kommunen in Kempten und im Oberallgäu aufgestellt sind

Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ist noch nicht verabschiedet. Bereiten sich Städte und Gemeinden in der Region trotzdem schon vor? Ein Überblick.

24.08.2023 | Stand: 12:50 Uhr

Wer derzeit eine neue Heizung benötigt, ist unweigerlich in einem Dilemma: Welche Technologie ist die sinnvollste? Häufig fällt die Wahl auf Wärmepumpen. Aber was, wenn es in den nächsten Jahren eine Fern- oder Nahwärme-Lösung seitens der Stadt oder der Gemeinde gibt?

Waltenhofen etwa haben solche Nachfragen aus der Bevölkerung schon erreicht. Dabei wissen viele Rathäuser selbst auch noch nicht, wohin die Reise geht. Klar ist, für Kommunen über 10.000 Einwohner werden strengere Vorgaben gelten als für kleinere Gemeinden. Davon gibt es im Oberallgäu viele. Altusried und Waltenhofen haben die 10.000er-Marke geknackt.

Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung liegt noch nicht vor

Sulzberg Wiggensbach Diese Gemeinden wollen das Gesetz und die daraus resultierenden Vorgaben abwarten, bevor sie in die Planung einsteigen. „Ich muss die Gesetze vollziehen, aber wenn noch keins vorliegt, tue ich mir schwer“, sagt Waltenhofens Bürgermeister Eckhard Harscher. Nichtsdestotrotz laufen bereits Nahwärme-Projekte in der Gemeinde. Seit vielen Jahren werde ein Nahwärmenetz in Buchenberg betrieben, sagt Toni Barth, Bürgermeister von Buchenberg. Derzeit prüfe man die Erweiterungsmöglichkeiten. Das bestehende Nahwärmenetz ausbauen möchte auch Wiggensbach. „Wir sehen darin weiterhin große Chancen und hoffen auf eine bessere finanzielle Unterstützung des Bundes“, sagt Bürgermeister Thomas Eigstler. (Lesen Sie auch: Nach Martinszell kommt jetzt auch ein Nahwärmenetz für Oberdorf)

Altusried: Bürgermeister Joachim Konrad verweist auf die bereits gegründete Bürgerenergiegesellschaft, die ein Nahwärmenetz aufbauen will.

Landkreis Oberallgäu wollte sich beteiligen

Haldenwang, Landkreis Oberallgäu: Haldenwang habe sich an der kommunalen Wärmeplanung des Landkreises beteiligen wollen, sagt Bürgermeister Josef Wölfle. Doch daraus wird nichts. „Der Landkreis wollte eine Wärmeplanung bis 2028 zusammen mit einigen Oberallgäuer Kommunen im Rahmen eines Förderantrags umsetzen“, heißt es von der Pressestelle des Landratsamts. Der Bund habe jedoch die Bestimmungen geändert, „sodass die Landkreise die Förderungen generell nicht mehr beantragen können“. Dennoch wolle man die Kommunen soweit wie möglich unterstützen. Haldenwang will bis zum Jahresende nochmals im Gemeinderat über das Thema diskutieren.

Oy-Mittelberg Weitnau „Im ländlichen Bereich wird eine kommunale Wärmeplanung nicht sehr effektiv ausfallen können“, glaubt Theo Haslach aus Oy-Mittelberg und verweist auf Strukturen mit vielen Ortsteilen und Weilern. „Nahwärmenetze sind nur dort sinnvoll zu betreiben, wo viele Abnehmer konzentriert sind“, sagt auch Weitnaus Bürgermeister Florian Schmid. Dennoch: In naher Zukunft sind vermutlich alle Siedlungskerne in den Ortsteilen mit einem Nahwärmenetz versorgt. Neben der Energiegenossenschaft Weitnau im Hauptort gibt es zwei private Nahwärmenetze in Wengen. Für die Ortsteile Sibratshofen und Seltmans habe sich eine Genossenschaft formiert. Und auch in Kleinweiler gebe es eine Projektgruppe, die ebenfalls ein Nahwärmenetz realisieren wolle. (Lesen Sie auch: Ortswärme-Projekte im Oberallgäu: Wenn sich Idealismus auszahlt)

Erster Schritt bei der kommunalen Wärmeplanung: Überblick verschaffen

Kempten Wildpoldsried Das Klimaschutzmanagement habe eine Arbeitsgruppe aller relevanten Akteure, die für die Wärmeplanung bedeutsam sind, ins Leben gerufen, sagt Kemptens Baureferent Tim Koemstedt. Nach der Sommerpause werde sich der Stadtrat mit dem Auftrag zur Erstellung einer Wärmeplanung befassen.“ Zudem will die Stadt einen Energieplan auf den Weg bringen, der einen Überblick bietet, wo welche erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Etwas Ähnliches ist auch in Bad Hindelang in Arbeit: Ein Energienutzungsplan soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorgestellt werden, sagt Annette Spies von der Gemeinde. Das sei aber „ein stetiger Prozess, der nicht mit einem einmaligen Konzept abgeschlossen sein wird“. Dietmannsried strebt laut Bürgermeister Werner Endres eine Wärmeplanung für alle fünf Ortsteile an. Wildpoldsried will im Oktober in die Wärmeplanung einsteigen, sagt Bürgermeisterin Renate Deniffel. Lauben ist laut Bürgermeister Mathias Pfuhl ebenfalls in Kontakt mit Planungsbüros für eine flächendeckende Wärmeplanung. (Lesen Sie auch: Fridays for Kempten: Julius Bernhardt und Dominik Tartler über ihren Weg vom Aktivismus in die Politik)