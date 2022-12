Konzerttickets, Bücher und eine mystische Stadtführung - Tipps für kulturelle Geschenke aus der Redaktion

Ein paar Socken liegt wohl unter fast jedem Weihnachtsbaum im Allgäu. Kreativere Geschenke vom Festival bis zur Schallplatte gibt es von der AZ-Redaktion Kempten.

Wie guter schottischer Whisky - Jazz-Sänger Curtis Stigers liefert Wärmendes

Tipp von Michael Dumler: Mit Pop-Balladen startete Curtis Stigers vor über 30 Jahren seine Musikkarriere. Nach kurzer Zeit wechselte er zum Jazz. Zum Glück. Seitdem hat er sich als kehlig-bluesiger Bariton und kraftvoll-eleganter Saxofonist eine hervorragende Reputation erarbeitet. Stigers ist ein lässiger, stilvoller Jazzmann, der in Anzug und mit Krawatte auf der Bühne steht und ein offenes Herz für Rock, Pop, Soul, Blues und Country hat. Für sein aktuelles Album „This Life“ spielte er mit kleiner Band eigene Hits und Lieblingssongs ein. Anspieltipp ist der Opener „(What’s so funny ’bout) Peace, Love, and Understanding“. 1992 landete Stigers damit einen Hit, der Teil des legendären „Bodyguard“-Soundtracks ist. Die neue Fassung ist, wie die restlichen zehn Songs, ein Hochgenuss. Wie guter schottischer Single-Malt-Whisky: duftend, würzig, wärmend.

Curtis Stigers: This Life. Universal Music (CD, LP).

Von Henkern und Menschenblut - Führung bringt mystisches Kempten näher

Tipp von Jochen Sentner: Was tun, wenn der Henker am Vorabend der Hinrichtung einen über den Durst getrunken hat? Dann springt seine Frau als Scharfrichterin ein. Schließlich muss irgendwo das Geld herkommen, um die Schar der hungrigen Kinder satt zu bekommen. Kerzenlicht in solch finstere Zeiten bringt die Führung „Mystisches Kempten“. Den oft düsteren Anekdoten aus der bewegten Stadtgeschichte angemessen, geht es in der Dunkelheit zu Stationen wie dem Totentor oder dem Friedhof unter der Burghalde. Der Besuch der Erasmuskapelle bildet den Abschluss einer eineinhalbstündigen Runde durch die Altstadt. Auch wenn zwischendurch „Menschenblut“ verkostet wird, ist der Trip ab zwölf Jahren gut zu verkraften. Bis 10. März gibt es die Führungen immer Freitag um 18.30 Uhr. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder sechs.

Reservierung bei Kempten-Tourismus (auch online).

Musik und Nachhaltigkeit beim "Allgäus Finest" Festival in Karsee erleben

Tipp von Laura Wiedemann: Die Mundart-Rapper Liquid und Maniac aus Regensburg oder die Indie-Pop-Bank Provinz, die mit ihrem Song „Diese Nacht“ im September die deutschen Charts eroberte, standen beim „Allgäus Finest“-Festival in Karsee (Wangen) schon auf der Bühne. Entstanden aus der Initiative musikbegeisterter Freundinnen und Freunde bringt der Verein, der hinter dem Open Air steckt, jedes Jahr Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, aber auch aus der Region in das 2000-Einwohner-Dorf. Neben Musik gehören auch Workshops zu Yoga oder Holzhandwerk zum Programm. Nachhaltigkeit und das müllfreie Hinterlassen von Natur und Wiesen haben die Veranstaltenden dabei ebenso im Blick wie einen Ort, ohne jegliche Form von Diskriminierung für Festivalgängerinnen und -gänger zu schaffen.

Tickets gibt’s ab 9. Dezember online unter www.allgaeusfinest.de. Termin: 25. und 26. August 2023

Buch "Dschinns" gibt Einblicke in Leben und Leiden einer türkischen Familie

Tipp von Klaus-Peter Mayr: „Es fällt kein einziges falsches Wort.“ Dieser Satz stammt aus einer Lobrede auf Fatma Aydemirs Debütroman „Ellenbogen“ von 2017. Eigentlich völlig überzogen. Aber es stimmt, zumindest für den zweiten Roman der 36-jährigen Berlinerin. In „Dschinns“ erzählt sie präzise, mit unglaublicher Sprachmacht, Klarheit und Einfühlungsvermögen vom Leben, Lieben und Leiden einer türkischstämmigen Familie in Deutschland – von Hüseyin und Emine sowie deren Kindern Ümit, Sevda, Peri und Hakan. Wenn man den Roman zuklappt, hat man nicht nur einen berührenden Lesegenuss hinter sich. Man weiß auch mehr über Menschen mit türkischen Wurzeln, warum sich so viele von ihnen (noch) nicht heimisch fühlen in Almanya, und was in der Integrationsgeschichte auf beiden Seiten falsch läuft.

Fatma Aydemir: Dschinns. Hanser-Verlag. 367 Seiten, 24 Euro.

Kinderbuchreihe gibt Einblicke in besondere Lebensgeschichten

Tipp von Aimée Jajes: Die kleine Coco wuchs in einem Waisenhaus auf und entdeckte dort ihre Leidenschaft für Nadel und Faden. Das Mädchen Astrid wollte am liebsten nie erwachsen werden. Und der junge Albert mochte die Schule zunächst gar nicht so gern – dann aber entdeckte er seine Liebe zu Mathematik und Physik. Die Kinderbuch-Reihe „Little people, big dreams“ beschäftigt sich mit besonderen Lebensgeschichten berühmter Menschen. Sei es Coco Chanel, Astrid Lindgren oder Albert Einstein – die Bücher machen nicht nur kleinen Leserinnen und Lesern große Freude. María Isabel Sánchez Vegara, Autorin und Schöpferin der Reihe, wollte mit der ersten Biografie nur ihren Nichten eine Geburtstagsfreude bereiten. Gut, dass sich daraus eine Serie entwickelt hat, die nicht nur den Ton trifft, sondern auch schön illustriert ist.

Die Serie „Little people, BIG DREAMS“ ist erschienen im Suhrkamp Verlag ( 13,95 bis 15 Euro).

"Kummer aller Art": Ein Stimmungsaufheller zum Lesen

Tipp von Helmut Hausner: Jeder von uns kennt sie, die Momente im Leben, die einem mehr oder weniger Kummer bereiten. Angefangen bei der Angst vor dem Fliegen über den ersten Liebeskummer bis zur Angst vor dem Älterwerden. Auch Mariana Leky kennt diese Probleme mal mehr, mal weniger dramatischer Art – welche gut für die eine oder andere schlaflose Nacht sein können. Mit ihrer Sammlung von 39 kurzen Alltagsbeobachtungen in „Kummer aller Art“ gibt sie dem Leser ein Büchlein an die Hand, das als Stimmungsaufheller verstanden werden kann. Ihr hintergründiger Humor und ihr angenehmer Schreibstil, bei dem jeder Satz fein austariert daherkommt, bereiten einen wunderbar leichten Lesegenuss. Ihre Sprache ist reich an pfiffigen Vergleichen und Bildern und beflügelt das Kopfkino. Drei, vier Seiten sind die Episoden lang. So ist das Buch auch etwas für Wenigleser.

Mariana Leky: Kummer aller Art. Dumont. 170 Seiten, 22 Euro.

Viel Musik, wenig Gequatsche beim Online-Radio "ByteFM"

Tipp von Florian Herb: ByteFM – das ist ein Online-Radio für alle, die es ernst meinen mit der Musik. Wer ein überdrehtes Moderatorenpaar, Oberflächliches in Dauerschleife, ständige Mitmachmotivation und Werbebotschaften sucht, ist an dieser Stelle falsch. Das mit dem „Grimme Online Award“ ausgezeichnete Radioformat ByteFM aus Hamburg wird von über 100 Musik-Journalistinnen und -journalisten betrieben. Es wird vor keinem Genre halt gemacht: Jazz, Afro Beats, Latin, Elektro, Krautrock, Trap, Drill, Independent. Mal in Genre-Sendungen, mal querbeet unter einem Motto stehend. Mal retrospektiv, mal kontemporär, mal visionär. Der Sender ist frei zu empfangen. Wer aber etwas zum Schenken sucht: Mit 60 Euro Jahresbeitrag bekommt der Herzensmensch eine hochwertigere Streaming-Qualität und den Zugang zum Archiv mit allen Sendungen und Playlisten.

ByteFM: Online-Radio aus Hamburg (www.byte.fm)

Max Raabe mit Musik gegen schlechte Laune

Tipp von Ulrich Weigel: Pandemie, Energiekrise, Inflation: In düsteren Zeiten kommt ein Gute-Laune-Macher gerade recht. Gerne auch geschenkt. Mit ihrer neuen CD „Wer hat hier schlechte Laune“ kredenzen Bariton-Sänger Max Raabe und das Palast Orchester mal fröhliche, mal melancholische Unterhaltung mit witzigen Wortspielchen. Man muss kein Fan der TV-Serie „Babylon Berlin“ sein, um an Liedern im Stil der 1920er- und 1930-Jahre Gefallen zu finden. „Ein Tag wie Gold“ elektrisiert da ebenso wie der Titelsong, der heiter darüber hinweg tröstet, dass jeder mal muffig sein darf – „mit ’ner Visage wie ’n schlecht gelaunter Lurch“. Fröhlich reimt Raabe sich auch durch die Tierwelt, will nicht nur mit Hirschen pirschen. Dazwischen Lieder, die so schön ans Herz gehen. Die Fenster auf, die Sorgen raus? Das klappt mit der CD hervorragend, auch im Auto.

Max Raabe: Wer hat hier schlechte Laune (CD-Label: We Love Music)

Gitarrenklänge von den Hermanos Gutiérrez zum Entspannen

Tipp von Anja Worschech: Locker und bestimmt, ruhig wie spannungsvoll, melancholisch und romantisch – sobald die stimmungsvolle Instrumentalmusik der Hermanos Gutiérrez erklingt, entspannt der Körper ganz automatisch. Der Geist lässt sich weit tragen von den Gitarrenklängen – ideal zum Ausspannen mit einem Glas Wein. Die zwei Brüder Alejandro und Estevan aus der Schweiz mit ecuadorianischen Wurzeln haben ein außergewöhnliches Gespür für Klänge. Ihr neues Album nennt sich „El Bueno Y El Malo“ – der Gute und der Böse – und greift immer wieder das Motiv des Wilden Westens auf. Die schönste (Hintergrund-)Musik mit lateinamerikanischen Rhythmen und eindringlichen Percussion-Elementen, die ich seit langem gehört habe. Geradezu filmreif. Übrigens sind auch alle anderen Alben der Brüder absolut empfehlenswert.

Hermanos Gutiérrez: El Bueno Y El Malo (CD-Label: Concorde)

Hier gibt’s eins auf die Mütze - Ein Frühwerk von Metallica hat es in sich

Tipp von Christian Gögler: Wer in der Weihnachts- und Adventszeit genug von Zuckerguss und Glockenklang hat, dem sei – als Gegengift – eine besondere Scheibe ans Herz gelegt: Metallicas „Ride the Lightning“. Statt „Oh Tannenbaum“ gibt’s „Creeping Death“, sogar mit alttestamentarischem Text, auf die Mütze. Fans, die mit Heavy Metal sozialisiert wurden, haben das Standard-Frühwerk der US-Metaller ohnehin im Regal stehen. Die, die erst durch die erfolgreiche schwarze Scheibe mit Metallica in Berührung kamen, lernen eine andere, deutlich härtere Gangart der Band kennen. Aus den aggressiven, mächtigen wie präzisen Schlagzeug- und Bass-Gewittern schälen sich hochmelodische Soli an der E-Gitarre. Mit Rücksicht auf Ohren und Nerven anderer hört man den derben Thrash-Metal lieber im stillen Kämmerchen. Nur der akustische Anfang der Ballade „Fade to Black“ ist krippentauglich.

Metallica: Ride the Lightning (Megaforce Records, 1984)

Tragisch und schön - Benedict Wells über das Erwachsenwerden

Tipp von Basti Hörmann: „In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb“ – mit diesem Paukenschlag eines ersten Satzes beginnt „Hard Land“. Der Roman vereint alles, was Benedict Wells ausmacht, und das so überragend gut, wie bislang nur im Bestseller „Vom Ende der Einsamkeit“. Mal wieder geht es um die Wirren der Jugend, ums Erwachsenwerden, um ein kompliziertes Verhältnis zu den eigenen Eltern, Freundschaft, Einsamkeit und natürlich die überwältigende Kraft der ersten großen Liebe. Ein einfühlsamer, starker Roman, der einen lachen und weinen lässt. Wer tiefer eintauchen will, kann das mit der Spotify-Playlist des Autors oder bei dessen Lesung im Mai in Kempten. Übrigens: Benedict Wells verbrachte einen Teil seiner Jugend im Allgäu. Eine Steilvorlage für Spekulationen über die Handlungsorte im Roman ...

Benedict Wells: Hard Land. Diogenes Verlag. 352 Seiten, 14 Euro.

Wo gehören wir hin? Olga Grjasnowa schreibt berührend über Herkunft

Tipp von Kerstin Futschik: Migration. Wir, die in Deutschland aufgewachsen sind, ebenso wie unsere Vorfahren, gebrauchen diesen Begriff, ohne je zu begreifen, was das eigentlich heißt – im Alltag, für die Perspektive aufs Leben. Denn wir haben es nicht erlebt. Wer dennoch ein wenig besser verstehen will, was das mit einem macht, wenn man vor Krieg fliehen muss und einer verfolgten Minderheit angehört, dem sei Olga Grjasnowas Roman „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ empfohlen. Es geht um die sprachlich hochtalentierte Studentin Mascha, die nicht so richtig weiß, wohin im Leben – und dann muss sie ihren Freund beerdigen. Lakonisch und doch berührend erzählt, schwingt das Trauma dieser Frau immer mit. Darüber wird man demütig und will das Buch am liebsten in einem Rutsch durchlesen.

Olga Grjasnowa; Der Russe ist einer, der Birken liebt. dtv. 283 Seiten; 12 Euro.

Kriminalistische Zeitreise: Gereon Rath ermittelt im Berlin der 30er Jahre

Tipp von Simone Härtle: Die Fernsehserie „Babylon Berlin“ dürfte vielen ein Begriff sein. Auf Bezahlsendern ist die vierte Staffel bereits verfügbar, kommendes Jahr gibt es sie auch in der ARD. Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, sollte auf jeden Fall zu den Romanvorlagen von Volker Kutscher greifen. Mit den Büchern hat die Serie vor allem in den späteren Episoden zwar nur noch wenig gemein. Dennoch ist es fesselnd, Kommissar Gereon Rath und Charlotte Ritter in derzeit neun Bänden auf ihren Einsätzen im Berlin der 1920er und 1930er Jahre zu begleiten. Krimis und historische Romane gibt es zuhauf. Kutscher aber versteht es, Spannung und Zeitgeschehen miteinander zu verschmelzen – die Suche nach dem Täter, die Ausgelassenheit des Berliner Nachtlebens und die Machtübernahme der Nazis, an der nicht nur Freundschaften zerbrechen.

Volker Kutscher:„Der nasse Fisch“ und weitere (Piper, KiWi, ab 12 Euro).

Vinyl klingt einfach besser: Herbert Pixner bietet auf „Schian!“ eine Überraschung

Tipp von Rainer Schmid: Wer neulich beim Kemptener Pixner-Konzert voll begeistert die brandneue „Schian!“-Platte kaufte, erlebte zuhause am Plattenteller (richtig: Vinyl klingt einfach besser!) eine Überraschung: Da quetscht ja nicht nur der Herbert Pixner berauschend folkig seine Diatonische, bläst lyrisches Tenorsax oder Flügelhorn – Manuel Randi behext wie immer virtuosissimo drei verschiedene Gitarren, Heidi Pixner zupft glasklar Harfe und Werner Unterlechner supergroovig den Kontrabass. Auf dieser Platte bereichert ein weiterer Südtiroler mit maßgeschneiderten Klaviersoli! Beim „Teufelstanz“, beim „Tango No. 5“ oder beim „Lörget Blues“. Nicht, weil sonst etwas gefehlt hätte. Sondern weil Alex Trebo bei fünf Konzerten im Herbst 2021 so eindrucksvoll eingesprungen ist für das „Corona-Opfer“ Manuel Randi.

Herbert Pixner Projekt: Schian. Three Saints Records (CD, LP).

Mit Poesie und Kunstbetrachtung ergründet Michael Krüger den Gebirgsmaler Segantini

Tipp von Peter Schupp: Ein literarisches Kunstbuch präsentiert der Schriftsteller und Verleger Michael Krüger. Der Maler Giovanni Segantini (1858 - 1899), mit dessen Werk er sich seit 50 Jahren beschäftigt, hat es ihm angetan. Er verehrt dessen Bildsprache, die Schönheit und die Ausdruckskraft seiner Bilder. Mit seiner realistischen Hochgebirgsmalerei ist Segantini ein Solitär in der Zeit der künstlerischen Umbrüche Ende des 19. Jahrhunderts. In seinen Bildern zeigt er die unvergleichliche Schönheit der Alpenwelt, verbunden mit einer tiefen Hinwendung zu den Menschen und den Tieren des Engadin. Krüger begleitet 16 dieser Bilder mit klugen Essays, in denen er die jeweilige „Bilderzählung“ einfühlsam schildert. Eine ungewöhnliche Mischung aus Poesie und Kunstbetrachtung.

Michael Krüger: Über Gemälde von Giovanni Segantini. Schirmer/Mosel. 201 Seiten, mit 47 farbigen Bildtafeln; 38 Euro.

Malen und Zeichnen bei verschiedenste Kurse an der Volkshochschule

Tipp von Manuela Müller: Viel zu selten nimmt man Stift und Papier in die Hand, um etwas zu malen. Doch mit etwas Hilfe gelingt jedem ein kleines Kunstwerk. Unterschiedlichste Kurse bietet hierzu die Volkshochschule (VHS) Kempten mit der Kunstschule Kempten an. Zum Einstieg empfiehlt sich der offene Kurs zum Malen und Zeichnen. Dieser findet jede Woche von Dienstag bis Freitag statt. Ein einzelner Besuch ist möglich und kostet 15 Euro, ein Ticket kann flexibel eingelöst werden. Anfänger und Fortgeschrittene können auch einen einmaligen Aquarellmalkurs am 28. Januar belegen. Dort lernt man, ein luftiges Aquarell zu erstellen. Kostenpunkt: rund 45 Euro. Utensilien wie Pinsel, Block und Farben sind selbst mitzubringen.

Gutscheine für Kurse sind entweder am Empfang an der Bodmanstraße 2 in Kempten oder online unter vhs-kempten.de zu erwerben. Den Online-Gutschein kann man selbst ausdrucken.

Lebenselixier Sprache: Pascal Mercier hat ein geniales Buch verfasst.

Tipp von Rainer Hitzler: Ich bin kein Freund der Technik, eine entscheidende Wendung in einem Buch vorwegzunehmen. Genau das macht Pascal Mercier aber in „Das Gewicht der Worte“, und zwar auf der ersten Seite. Sein Protagonist Simon Leyland ist durch eine ärztliche Fehldiagnose aus der Lebensbahn geworfen worden, und das Buch setzt zu dem Zeitpunkt ein, als die Fehldiagnose erkannt und korrigiert wird. Von da an verwebt Mercier die Erzählebenen, in denen das Leben von Leyland aufgearbeitet wird, derart kunstvoll, dass man ihm die Vorwegnahme in kürzester Zeit verziehen hat. Ein ganzes Netz von Erzählfäden wirft Mercier in diesem Buch aus, und ausnahmslos alle werden zu Ende gesponnen. Das zweite Faszinosum sind Sprachen. Leyland ist Übersetzer. Wie er Facetten von Sprache, von diversen Sprachen, ausleuchtet, ist schlicht genial!

Pascal Mercier: Das Gewicht der Worte. btb. 573 Seiten, 12 Euro.

Träume eines großen Musikers - Robert Seethaler ist nah dran an Gustav Mahler

Tipp von Harald Holstein: Das schwierig zu fassende Genie Gustav Mahler lässt der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler in seinem schmalen Roman „Der letzte Satz“ lebendig werden. Es gelingt ihm, auf nur wenigen Seiten ein einfühlsames Bild des spätromantischen Komponisten und erfolgreichen Dirigenten zu zeichnen. Gustav Mahler ist auf seiner letzten Reise, von New York in die Heimat. Er hustet Blut, ahnt das nahe Ende und sitzt allein auf dem Schiffssonnendeck. Die bewegendsten Stationen seines Lebens ziehen an ihm vorbei: sein unerbittliches Engagement als Hofoperndirektor in Wien, eine Sitzung bei Bildhauer Rodin, die Beziehung zu seiner 20 Jahre jüngeren Frau Alma, der Tod der Tochter Maria, seine Reise nach Holland, wo er Freud konsultiert. Packend und bereichernd führt Seethaler ganz nah an die möglichen Gedanken und Träume des großen Musikers heran.