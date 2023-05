Einblicke in 20-Millionen-Projekt: Stadt bietet Führungen durch das Kornhaus an

Die Bauarbeiten legen aktuell eine besondere Perspektive auf das Innere des Kornhauses Kemptem offen. Ab Juni 2023 gibt es Führungen über die Baustelle.

22.05.2023 | Stand: 06:55 Uhr

Die Bauarbeiten im historischen Kornhaus in Kempten schreiten voran. Bis zu 20 Millionen Euro kostet die Sanierung voraussichtlich, im Frühjahr 2024 soll sie abgeschlossen sein. Doch Interessierte müssen nicht so lange warten, bis sie das Gebäude wieder betreten dürfen: Die Stadt bietet im Juni Baustellen-Führungen an.

Freigelegte Dachstühle und antike Holzbalken geben interessante Einblicke in den Kern des historischen Gebäudes und verschaffen einen Eindruck des Gesamtausmaßes des Bauprojekts, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Diese besondere Perspektive können sich Interessierte bei geführten Baustellenrundgängen in Kleingruppen anschauen.

Allerhand zu tun haben die Bauarbeiter am Dach des historischen Kornhauses. Bild: Remigius Heubuch

Kornhaus Kempten: Wann sind die Baustellen-Führungen?

Die Führungen finden von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr statt. Sie beginnen im 5-Minuten-Takt und dauern etwa eine halbe Stunde. Eine Teilnahme ist laut Stadt nur mit uhrzeitgebundenem Ticket möglich. Die kostenlosen Tickets sind unter www.kempten.de/kornhaus erhältlich. Für eine Teilnahme ist festes Schuhwerk Voraussetzung.

Anhand von Kurzvorträgen stellen fachkundige Moderatoren etagenweise die verschiedenen Baustellenabschnitte vor. Weitere Informationen erhalten die Teilnehmenden im Anschluss an die Führung direkt gegenüber im Haus am Kleinen Kornhausplatz 1.

Auch wir haben uns bereits auf der Kornhaus-Baustelle umgeschaut. Zahlreiche Bilder von dem Rundgang durch das historische Gebäude finden Sie hier.

