Die Krankenhausampel in Bayern steht auf Warnstufe Rot. Bayernweit gelten verschärfte Corona-Regeln - auch in Kempten. Was Sie aktuell beachten müssen.

Von Allgäuer Zeitung

19.11.2021 | Stand: 17:10 Uhr

Corona-News aus Kempten: In ganz Bayern gilt aktuell die Warnstufe Rot der Krankenhausampel. Im gesamten Freistaat gelten verschärfte Corona-Regeln mit starken Einschränkungen für Umgeimpfte.