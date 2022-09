Bei „Kunst am Bach“ faszinieren die Installationen in der Natur. Zahlreiche Besucher trotzen dem Regen und lassen sich ein auf manche Überraschung.

18.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zum sieben Mal „Kunst am Bach“ in Betzigau. Nach einer coronabedingten Pause stellten 17 Künstler aus dem gesamten Allgäu wieder Werke entlang des Baches auf. Manche führten ihre Themen in der Natur fort, andere konzipierten speziell Ideen für die außergewöhnlichen Standorte am Wasser und im Wald.

