Kreisstraße bei Campingplatz Niedersonthofen ab Dienstag gesperrt - Sicherheitskräfte vor Ort

Wegen der Straßenbauarbeiten zwischen Campingplatz und Gopprechts muss die Kreisstraße zwei Tage voll gesperrt werden. Warum das Landratsamt Security einsetzt.

20.11.2023 | Stand: 06:12 Uhr

Die Deckschicht der Kreisstraße OA2 ist in die Jahre gekommen und wird derzeit instandgesetzt. Für den Asphaltdeckschicht-Einbau zwischen der Zufahrt zum Campingplatz Niedersonthofen und Gopprechts („Hasenlohweise“) muss die Fahrbahn für Fahrzeuge aller Art gesperrt werden: von Dienstag, 21. November, 9 Uhr bis Donnerstag, 23. November, 7 Uhr.

Straßensperrung in Niedersonthofen: Schulbus fährt noch am Dienstagmorgen

Auch der Schulbus könne nicht mehr das Baufeld passieren, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Oberallgäu. Am Dienstagmorgen fahre der Schulbus die Schulkinder noch zur Schule. Der Rückweg ist allerdings nicht mehr möglich. Der Schulbus müsse dann die bestehende Umleitung nutzen. Während am Mittwoch, 22. November, wegen des Buß- und Bettags ohnehin schulfrei ist, können Schulbusse ab Donnerstag, 23. November, wieder normal fahren.

Sollte die Wetterlage einen Asphalteinbau nicht zulassen, kann es zu entsprechenden Verschiebungen im Bauablauf kommen. Die eingerichtete großräumige Umleitung über die B19-Anschlussstellen Waltenhofen-Süd und Immenstadt-Nord sowie über Zellers bleibt bestehen. (Lesen Sie auch: Zelt-Notunterkunft für Geflüchtete in Hegge - Gemeinderat Waltenhofen lehnt dauerhafte Unterkunft weiter ab)

Landratsamt Oberallgäu: "Massive Verstöße" gegen Straßenverkehrsordnung

Während der Sperrung setzt das Landratsamt Sicherheitspersonal auf der Baustelle ein. Grund seien laut Mitteilung "massive Verstöße" gegen die Straßenverkehrsordnung an Baustellen in der Vergangenheit. Verkehrsteilnehmer missachteten die Absperrungen, beschädigten diese und fuhren auf gesperrte Straßen, deren Belag dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Auch seien Fahrer und Fahrerinnen mit ihren Autos auf Felder ausgewichen, die dadurch Schaden genommen hätten.

Die Vollsperrung des unteren Abschnitts bis vor die Einmündung Richtung Oberdorf wird voraussichtlich bis einschließlich 30. November andauern. Die Restarbeiten erfolgen anschließend unter halbseitiger Sperrung - mit oder soweit möglich ohne Ampelanlage - bis etwa Weihnachten. (Lesen Sie auch: Wohnen in Wildpoldsried: Gemeinde startet Umfrage unter Bürgern und Bürgerinnen)

